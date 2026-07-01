БАУЭР Отто

Австрийский политический и государ­ственный деятель, один из лидеров австрийской социал-демократии, идео­лог австромарксизма .

Родился в семье еврейского фабриканта, учился в Венском университете на юридическом факультете, где сблизился с социал-демократами. После окончания учебы занимался публицистической деятельностью. Вместе с К. Реннером разрабатывал теорию «культурно-национальной автономии».

В 1907 опубликовал работу «Национальный вопрос и социал-демократия». До Первой мировой войны был секретарем социал-демократической фракции рейхстага, редактором газеты «Arbeiter Zeitung».

Во время войны попал в русский плен, в середине 1917 возвратился в Австрию. Предвидя распад Дунайской монархии, занялся подготовкой «национальной революции».

В ноябре 1918 — июле 1919 Б. был министром иностранных дел Австрийской республики. Активно выступал за присоединение Австрии к Германии. Под его влиянием республика получила название Немецкая Австрия. Ушел в отставку, когда державы-победительницы запретили аншлюс и большинство национального собрания во главе с Реннером высказалось за более сдержанную политику. Внес большой вклад в разработку конституции 1920.

До 1934 оставался лидером австрийской социал-демократии. Был создателем Линцской программы Социал-демократической партии Австрии (1926), одним из основателей Интернационала 2 ½ (1921) . В 1923 принимал активное участие в создании Социалистического рабочего Интернационала.

В работах «Путь к социализму» (1919), «Большевизм или социал-демократия?» (1920), «Австрийская революция 1918 г.» (1923) Б. выступал против пролетарской революции и политики большевиков в России. Он утверждал, что к социализму можно прийти путем завоевания социал-демократической партией большинства в парламенте, выдвигал идею социализации — перераспределения доходов путем взимания налогов с капиталистов и помещиков. После февральских событий 1934 эмигрировал в Чехословакию, основал в Брно заграничное бюро австрийских социал-демократов.

В 1938 был вынужден уехать в Париж, где вскоре скончался.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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