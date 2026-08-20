БАТЬЯНОВ (БОТЬЯНОВ) МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

13.8.1852 окончил Морской кадетский корпус и произведен в мичманы с назначением в 31-й флотский экипаж. Участник Крымской войны и обороны Севастополя. Дважды контужен. 13.7.1855 произведен в лейтенанты за боевые отличия. 1.7.1855 прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку для испытания и перевода. 7.4.1856 переведен в лейб-гвардии Финляндский резервный полк поручиком. 22.5.1858 переведен в лейб-гвардии Царскосельский стрелковый батальон. 23.4.1861 произведен в штабс-капитаны. 2.6.1861 переведен в Житомирский пехотный полк майором. Участник Кавказской войны. 28.6.1861 назначен офицером для особых поручений при главнокомандующем Кавказской армией. 25.12.1862 назначен офицером для особых поручений к наместнику Кавказскому и главнокомандующему Кавказской армией великому князю Михаилу Николаевичу. 23.11.1863 произведен в подполковники за боевые отличия. 2.6.1865 назначен командующим 20-м стрелковым батальоном. 10.6.1865 утвержден командиром батальона. 6.9.1867 произведен в полковники за отличие по службе. 23.12.1867 назначен командующим 80-м пехотным Кабардинским полком. 20.1.1868 утвержден командиром полка. 22.9.1871 назначен флигель-адьютантом с оставлением в должности. Участник подавления мятежа горцев в Терской области в 1877 г. 16.5.1877 произведен в генерал-майоры с зачислением в Свиту его величества за боевые отличия. 14.1.1878 назначен командиром 2-й бригады 1-й гренадерской дивизии. 28.4.1881 назначен начальником 3-й стрелковой бригады. 30.8.1886 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 5.11.1886 назначен начальником 13-й пехотной дивизии. 15.8.1888 назначен начальником 23-й пехотной дивизии. 3.11.1893 назначен командиром 12-го армейского корпуса. 17.2.1896 уволен в запас армейской пехоты. 12.4.1897 вновь определен на службу с назначением командиром 16-го армейского корпуса. 6.12.1899 произведен в генералы от инфантерии за отличие. 1.1.1903 назначен член Военного совета. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 13.3.1905 назначен командующим 3-й Маньчжурской армией. 24.11.1905 назначен членом Военного совета (с декабря 1906 г. – неприсутствующий). 1.1.1911 уволен со службы с мундиром и пенсией за истечением предельного срока пребывания в Военном совете. 7.5.1911 определен на службу с зачислением по армейской пехоте и назначением почетным опекуном Московского присутствия Опекунского Совета учреждений Императрицы Марии. Скончался в Петрограде. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

Жена (2-я): дочь надворного советника Мария Карловна (урожденная Виллиамс). Жена (3-я): разведенная жена статского советника Лидии Мстиславовне (по предыдущему браку Готовцева). Дети от 1-го брака: София (р. 10.3.1867), Елизавета (р. 17.3.1871), Александр (р. 11.8.1874), Елена (р. 18.12.1876), Петр (р. 17.9.1878), Наталия (р. 8.7.1880), Вера (р. 7.7.1881). Дети от 2-го брака: Мария (р. 25.7.1885), Владимир (р. 21.6.1887), Николай (р. 1.9.1889), Борис (р. 18.7.1895).