БАТУРИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Русский художник, автор пейзажей и натюрмортов.

Происхождение

Виктор Батурин родился в 1863 году в Тульской губернии. Его отец Павел Петрович происходил из небогатой дворянской семьи, а мать Анна Никифоровна была крепостной в помещичьем доме Прасковьи Ивановны Батуриной. Виктор был внебрачным ребенком и поэтому получил фамилию крестного - Иванов.

Образование и карьера

Сначала Виктор учился в крестьянской школе, затем в реальном училище в г. Орле. Там он увлекся рисованием, и в 1882 году (после окончания 5 класса училища) поступил в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества . Среди его преподавателей были Прянишников , Поленов , Десятов. После окончания школы в 1888 году Батурин отправился в Становое, где организовал мастерскую, в которой много и плодотворно работал. Часто ездил на этюды в Крым, на Кавказ, в Московскую, Калужскую, Тульскую губернии. Участвовал в выставках передвижников , с 1910 года состоял членом Петербургского общества художников. На одной из выставок этого общества была представлена его картина «Сад цветет». Она была куплена для Зимнего дворца.

В 1888-1890 годах в числе других художников Виктор Батурин работал декоратором Большого театра в Москве. Помимо этого, расписывал ряд церквей, занимался отделкой особняков.

В 1902 году Виктор Батурин женился на Валентине Петровне Трындиной, а в следующем году у него родился сын Кирилл. Однако уже в 1910 году брак распался, при этом Кирилл остался с отцом. Сначала жил вместе с ним в Становом и Москве, в 1912 году поступил в Мценскую гимназию, а потом продолжил свое обучение в Симбирске.

Когда началась Первая мировая война , Батурин хотел работать в Красном Кресте, но его направили в Симбирск, где он трудился под руководством уполномоченного по заготовке продовольствия для армии. Также побывал в Самаре, Оренбурге и Уфе. В Уфе Виктор познакомился с Ириной Андреевной. Она была вдовой, воспитывала сына Афанасия, ровесника Кирилла. В 1915 году Виктор и Ирина поженились.

Виктор Павлович Батурин скончался в октябре 1938 года в Куйбышеве.