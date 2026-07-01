БАТУР-ХУНТАЙДЖИ

Монгольский хан из династии Чорос.

С 1634 — правитель Ойратского ханства (Джунгарского) . Осуществил централизацию государства, ведя борьбу с сепаратистски настроенными местными правителями. По его инициативе в 1640 состоялся всемонгольский съезд, принявший монголо-ойратские законы (Степное уложение) и утвердивший буддизм единой для всех монголов религией.

Б. стремился к укреплению связей с Московским государством, направляя туда свои посольства. Под его властью находилась не только западная Монголия, но и значительная часть соседних территорий (Хакасия, часть Вост. Туркестана и др.)

Далай-лама в знак больших заслуг Б. присвоил ему в 1638 титул хана (хотя Батур не был Чингиcидом) и имя Эрдени — «драгоценность».

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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