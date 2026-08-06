БАТТЬЯНИ Лайош

Венгерский политический деятель, граф.

Представитель одного из самых влиятельных венгерских магнатских родов, член верхней палаты Государственного собрания Венгрии. Один из лидеров Оппозиционной партии, участник революции 1848—1849.

Б. возглавил первое венгерское правительство (17 марта — 15 сентября 1848), которое упразднило крепостничество в стране. Являлся сторонником сохранения Венгрии в составе империи Габсбургов . В ходе радикализации революции отошел от активной политической деятельности, не участвовал в работе созданного в сентябре 1848 Комитета обороны. После занятия Пешта австрийскими войсками предпринял попытку начать переговоры с австрийским главнокомандующим А. Виндишгрецем, окончившуюся неудачей.

В январе 1849 был арестован и приговорен военным судом к смертной казни. Расстрелян.

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