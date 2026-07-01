БАТТИАДЫ

Греческая династия царей Кирены (последняя треть VII — середина V века до н. э.).

Родоначальником ее стал Батт, выходец из знатной семьи с о. Фера (к северу от о. Крит). Он возглавил группу дорийских переселенцев, главным образом ферейцев, основавших колонию Кирену в Сев. Африке (ок. 630 до н. э.). Мирное соседство с местными ливийскими племенами сохранялось при Батте I (ок. 630—599 до н. э.) и его сыне Аркесилае I (ок. 599—583 до н. э.).

В царствование Батта II Счастливого (ок. 583—560 до н. э.) население Кирены резко увеличилось за счет новых колонистов, приглашенных из Пелопоннеса , с Крита и других островов Эгеиды. Попытка ливийцев противостоять греческой экспансии оказалась тщетной. Не помогла им и прямая военная помощь Египта . Войско египтян, отправленное против Кирены, было разгромлено.

Правление Аркесилая II (ок. 560—550 до н. э.) ознаменовалось внутридинастической распрей. В результате братья царя, покинув со своими сторонниками Кирену, основали к юго-западу от нее новый город — Барку.

При Батте III Хромом (ок. 550—530 до н. э.) земельные владения царя и его доходы были радикально сокращены. Аркесилай III (ок. 530—514 до н. э.) признал над собой власть Ахеменидской Персии. Он упорно боролся с оппозицией за возвращение ему всех прежних наследственных прав и привилегий, но пал от рук врагов вместе со своим союзником и тестем царем Алазиром Баркийским (представителем другой ветви Б., правившей в Барке с середины VI до второй половины V в. до н. э.).

Последними монархами Кирены из той же династии были Батт IV (ок. 510—470 до н. э.) и его сын Аркесилай IV (ок. 470—440 до н. э.).

Из потомков киренских Б. в эллинистическую эпоху получил известность Каллимах , александрийский грамматик и поэт (до 300 — ок. 240 до н. э.).

Автор статьи: А. А. Молчанов.

© Российская Историческая Энциклопедия