БАТОРИЙ Стефан

Князь трансильван­ский (1571—1576), король польский (1575—1586), великий князь литовский (1575—1586).

Сын Стефана IV Батория (1477—1534), палатина Венгрии и воеводы Трансильвании. Воспитывался при дворе Габсбургов . Учился в Падуанском университете. Перейдя на сторону Яноша II Сигизмунда Запольяи, с 1550-х воевал против Габсбургов в Трансильвании, а после его смерти избран 25 мая 1571 князем Трансильвании.

Утвердился на троне, победив сторонников другого претендента на корону — Каспара Бекеша, поддержанного Габсбургами. В 1575 избран королем Польши и великим князем литов­ским . Взял власть, победив в гражданской войне 1576—1577 сторонников Габсбургов.

В правление Б. началась Контрреформация в Польше, что было, в частности, связано с необходимостью для королевской власти ослабить влияние магнатов , которые придерживались в основном кальвинизма . В 1577 в Польше приняты постановления Тридентского собора. Б. активно поддерживал иезуитов , которые внесли большой вклад в развитие системы образования, основав свои коллегии в Полоцке (1579), Риге (1581), Дерпте (1583), Гродно и Несвиже.

В 1579 коллегия Вильно была преобразована в академию (университет). Б. провел реформу судебной системы, заменив королевский и княжеский суды выборными шляхетскими судами и учредив Коронный (1578) и Литовский (1581) трибуналы как высшие апелляционные инстанции.

Активно проводя военные реформы, Б. в 1578 принял более 500 запорожцев на службу. Реестровые казаки получили войсковую организацию со штабом, войсковое знамя и г. Трахтемиров с имениями и монастырем. Это войско существовало в 1578—1581 и 1583—1584.

В XVII в. казаки сложили легенду о том, что Б. сделал их отдельным сословием с обширными правами и привилегиями. Б. учредил также «выбранецкую пехоту» из польских крестьян и мещан с коронных земель, существенно усилив свои вооруженные силы.

В 1578 Б. вступил в Ливонскую войну против Московского государства. На Рождество 1579 папа римский прислал ему освященные шлем и меч в знак благословления этой войны. Благодаря поддержке Рима, Б. нанял многочисленных венгерских и немецких ландскнехтов . Он предпринял три военные кампании против Московской Руси. В 1579 взял Полоцк, в 1580 — Великие Луки. В 1581 ок. 7 месяцев осаждал Псков, героическая оборона которого не позволила Б. продвинуться к Новгороду.

15 января 1582 Б. подписал с Русским государством мир на 10 лет в Яме Запольском (близ Пскова). Русское правительство отказалась от большей части Ливонии, от Полоцка и Велижа, но вернула себе ряд ранее захваченных у нее городов, в том числе Великие Луки. В 1580-х Б. принимал участие в создании антитурецкой лиги. 24 мая 1584 на встрече с папским нунцием А. Болоньетти он выдвинул идею победы над Османской империей через завоевание Московской Руси. План предполагал объединение европейских сил для войны вначале против Москвы, а затем с помощью ее сил и ресурсов — против султана. Поводом для войны с Россией должно было стать требование о возвращении Польше Смоленской и Северской земель. Сейм по этому вопросу Б. назначил на декабрь 1586, но этому помешала его смерть.

Автор статьи: О. Б. Немен­ский.

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