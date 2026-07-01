БАТЛЬЕ-И-ОРДОНЬЕС Хосе

Государственный деятель Уругвая, президент (1903—1907 и 1911—1915).

Родился в семье генерала Л. Батлье, президента страны в 1868—1872. Закончил университет в Монтевидео, затем Сорбонну.

Начал политическую карьеру в 1886, основав газету «Эль Диа». Вскоре вступил в партию «Колорадо» и в 1890 начал деятельность по превращению партии в об­щенациональную демократическую организацию. Был избран членом палаты депутатов в 1893, в 1896 стал сенатором и членом исполкома своей партии. В 1900 баллотировался на президентский пост, но неудачно.

Стал президентом в 1903 с небольшим перевесом над кандидатом от партии «Бланко», что породило у ее сторонников подозрение в подтасовке результатов выборов и вылилось в гражданскую войну в 1904. В 1905 сторонники Б. одержали победу и установили полный контроль над страной. В том же году Б. настоял на проведении новых президентских и парламентских выборов под жестким общественным контролем и одержал на них победу.

По окончании президентского срока решил не выдвигаться на второй срок, хотя играл решающую роль в определении кандидата от своей партии на новых выборах. Совершил поездку в Европу, после которой в 1911 вновь был избран президентом и продолжал реформистский курс, намеченный во время первого срока. Были введены: законодательство о труде (в том числе поощрение процесса юнионизации, 8-часовой рабочий день), ограничение прибылей иностранных фирм, прогрессивное налогообложение, льготы для иммигрантов, социальное законодательство, пенсионная система в государственном и частном секторах экономики, система общественных работ.

По окончании вто­рого президентского срока Б. оставался признанным лидером партии «Колорадо». В 1920 и 1926 возглавлял Национальный совет Уругвая. Благодаря серии реформ, проведенным Б. на посту президента, в Уругвае был установлен стабильный демократический режим, страна вышла из череды кризисов и гражданских войн XIX в. и одной из первых в Латинской Америке встала на путь национал-реформизма.

Б. — основатель политической доктрины батльизма, курса, направленного на модернизацию страны на путях импортозамещающей экономики, контроля над экономикой со стороны государства, социального реформизма, расширения «среднего класса», сокращения разрыва между богатыми и бедными слоями, политики классового сотрудничества.

Заложенная Б. система сохранялась вплоть до военного переворота 1973 и завоевала Уругваю репутацию первого на континенте «государства всеобщего благосостояния», «латино­американской Швейцарии». Племянник Б. Луис Батлье Беррес занимал пост президента в 1947—1951, внучатый племянник Хорхе Батлье Ибаньес — в 2000—2005.

Автор статьи: Н. С. Иванов.

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