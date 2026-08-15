БАТКИН Леонид Михайлович

Родился в 1932 году. Окончил Харьковский государственный университет (1955). Кандидатская диссертация : Социально-политическая борьба во Флоренции в кон. XIII –нач. XIV веков и идеология Данте (1959).

Доктор исторических наук (1992 г. по совокупности работ на тему «Итальянское возрождение как исторический тип культуры»). Главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета.

Действительный член Американской академии по изучению Возрождения. Лауреат премии по культуре за 1989 г. Совета министров Итальянской республики.

Область интересов : Итальянское Возрождение как особый тип культуры; характер и пределы личного самосознания в европейской истории культуры; методология изучения индивидуальных и уникальных явлений в истории культуры.

Сочинения: Данте и его время: Поэт и политика. М., 1965. Изд. на ит. яз.: 1970, 1979;

Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978. Изд. на ит. яз. 1990;

Leonardo da Vinci. Bari: Laterza, 1988;

Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989;

Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990;

Возобновление истории: Размышления о политике и культуре. М., 1991;

Пристрастия: Избр. эссе и статьи о культуре. М., 1994;

Итальянское возрождение: Проблемы и люди. М., 1995. 446;

Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997;

Европейский человек наедине с собой: Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания. М., 2000.