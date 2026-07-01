БАТИСТА-И-САЛЬДИВАР Фульхенсио

Кубинский военный и государственный деятель.

Президент Кубы в 1940—1944 и 1954—1958, генерал. Родился в небогатой крестьянской семье. Окончил местную неполную среднюю школу и начал работать на ж. д., постепенно дослужившись до должности механика начальных разрядов. Окончил курсы стенографистов. Эта профессия послужила для него пропуском в Генеральный штаб кубинской армии, где в поле зрения сержанта Б. оказались многие государственные секреты.

Возникшее в ходе Кубинской революции 1930-х правительство К. де Сеспедеса было смещено 4 сентября 1933 в результате «военного переворота сержантов», в организации которого участвовал Б. В ночь на 7 сентября посол США на Кубе С. Уэллес принял в своей резиденции сержантов Б. и Сантану и заверил их в своей поддержке.

Утром 9 сентября Б. был произведен в полковники и декретом конгресса назначен начальником Генерального штаба. С этого времени Б. был ключевой фигурой кубинской политики до 1950-х. В 1934—1936 он отправил в отставку 4 президентов страны, а в 1940 победил на президентских выборах. С его согласия была принята конституция 1940, в то время одна из самых демократичных в Латинской Америке. Ее принятию способствовал так называемый «период согласия» (1938—1940), во время которого Б. осуществил крен своей политики влево, фактически примкнув к партиям левого спектра и вместе с ними отстаивая новую конституцию.

Став президентом, Б. установил в 1942 дипломатические отношения с СССР . После окончания президентских полномочий в 1944 Б. переехал в свое поместье в США (Дайтон-Бич) и навсегда распростился с левыми взглядами. Сохранял влияние на Кубе. 10 марта 1952 совершил военный переворот, отменил конституцию 1940, разогнал конгресс, запретил Народно-социалистическую (коммунистическую) партию Кубы и выразил готовность послать кубинские войска в Корею.

В 1952—1954 был временным президентом. США признали правительство Б. и активно поддерживали его. Социальная база диктатуры Б. была крайне узкой (латифундисты, сахарные магнаты, торговые импортеры).

В результате Кубинской революции 1950—1960-х диктатура была свергнута. В ночь на 1 января 1959 Б. вместе со 124 приспешниками бежал. Жил в Доминиканской республике , Португалии и Испании.

Автор статьи: Е. А. Ларин.

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