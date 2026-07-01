БАТИЦКИЙ Павел Федорович

Советский военный деятель, Герой Советского Союза (1965), Маршал Советского Союза (1968).

До Великой Отечественной войны командовал взводом, эскадроном, был офицером для особо важных поручений в Генеральном штабе, начальником штаба мотобригады и дивизии.

Возглавляемая Б. 254-я дивизия в январе — марте 1942 вела успешные боевые действия в районе Демянска. Находясь под угрозой окружения, она почти год, с весны 1942, отражала ожесточенные атаки немецко-фашистских войск, лишая их возможности пользоваться единственной шоссейной дорогой, связывавшей Старую Руссу с окруженной демянской группировкой.

Б. участвовал в освобождении Украины (смотрите Наступление советских войск на Правобережной Украине ), Молдавии, Белоруссии (смотрите Белорусская операция ). 128-й стрелковый корпус под его командованием принял участие в освобождении стран Вост. Европы и отличился в боях за Польшу, в разгроме крупных группировок немецко-фашистских войск в Вост. Пруссии, в штурме Берлина, освобождении Праги. Б. проявил себя энергичным организатором общевойскового боя, инициативным и требовательным военачальником.

В 1948 окончил Военную академию Генерального штаба с золотой медалью, направлен в войска ПВО. В феврале — сентябре 1950 командовал группировкой войск ПВО района Шанхая в КНР. Участвовал в аресте и казни Л. Берия в 1953. В 1954—1965 командовал войсками Московского округа ПВО.

В 1965—1966 являлся первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В июле 1966 был назначен главнокомандующим войсками ПВО СССР — заместителем министра обороны СССР. Одновременно являлся командующим войсками ПВО Объединенных вооруженных сил — заместителем главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора.

С 1961 — кандидат в члены ЦК КПСС, с 1966 — член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 6—9 созывов. В 1970 принимал участие в операции «Кавказ» — советской военной помощи Египту.

Кавалер пяти орденов Ленина , пяти орденов Красного Знамени и других наград.

Автор статьи: Д. В. Суржик.

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