БАТАВЫ

Западногерманское племя, обитавшее в начале новой эры между реками Маас, Рейн и Ваал (на территории современных Нидерландов).

В 12 до н. э. были завоеваны римлянами. Как верные союзники, широко привлекались к военной службе (предоставили 9 тыс. пехоты, 1 тыс. всадников).

Преимущественно из числа Б. набирались германские телохранители императоров. Будучи освобожденными от налогов, поставляли Римской империи коней. Оказали римлянам множество услуг во время походов в зарейнскую Германию и Британию. В результате притеснений Б. в 69—70 подняли восстание во главе с Юлием Цивилисом (Батавская война). К Б. примкнули соседние германские (фризы, узипеты, хатты и др.) и кельтские (лингоны, треверы и др.) племена, а также часть римских солдат рейнских легионов. Восстание закончилось полным поражением. Б., сохранив права союзников, снова привлекались Римом на военную службу. Сильного телосложения воины-Б. были известны как искусные всадники и пловцы.

В конце II в. при императоре Траяне племенной центр Б. Батаворум (на месте совр. Неймегена) приобрел статус римской колонии. В IV в. романизированные Б. были покорены франками и вошли в состав франкского союза племен. Б. сохраняли верность Риму до последних дней империи.

От их названия произошло поэтическое имя Нидерландов — Батавия.

Автор статьи: В. П. Буданова.

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