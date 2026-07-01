БАСТИЛИЯ

Королевский замок в Париже в XIV—XVIII веках.

Построен в 1370—1382 на месте бастиона Св. Антуана — воротной башни париж­ских укреплений. Имел форму неправильного прямоугольника 70 × 30 м; высота стен и восьми башен — 25 м. Прикрывал восточные подступы к столице. С расширением города Б. оказалась в его черте, отделяя центральную часть от Сент-Антуанского предместья.

С самого начала, помимо военной функции, крепость использовалась как тюрьма для государственных преступников. При Генрихе IV являлась также местом хранения королевской казны, а ее комендантом был сюринтендант финансов герцог Сюлли. При А. Ж. Ришелье функция тюрьмы стала для Б. основной. Помимо лиц, обвиненных в преступлениях против власти, там содержались шпионы, фальшивомонетчики, отравители, сумасшедшие дворяне, а также знатные люди, которые за «неподобающее поведение» были по требованию их семей лишены свободы во внесудебном порядке — административным постановлением. После отмены Нантского эдикта при Людовике XIV значительную часть заключенных составляли гугеноты .

В XVIII в. узниками Б. становились также авторы и книгоиздатели «вредных», с точки зрения власти, сочинений, в том числе Вольтер, Ж. Ф. Мармонтель , А. Морелле. Особый статус Б. проявлялся в том, что сумма, выделявшаяся казной на содержание одного заключенного, более чем в 10 раз превосходила соответствующие суммы в других тюрьмах.

В 1780-е значение Б. как тюрьмы снижалось. К моменту закрытия в ней находилось лишь 7 узников, из них ни одного политического. В 1788 был подготовлен проект сноса Б.

14 июля 1789 в ходе восстания, положившего начало Французской революции XVIII в ., толпа парижан захватила оружие в Доме инвалидов и направилась к Б., чтобы овладеть хранившимся там запасом пороха. Комендант Б. маркиз де Лоне отказался выдать боеприпасы. Между повстанцами и гарнизоном (32 швейцарских гренадера и 82 солдата-ветерана) завязалась ружейная перестрелка, в которой погибло ок. 100 осаждавших и зрителей, более 70 было ранено. Когда на помощь парижанам прибыли солдаты французской гвардии с пушками, де Лоне приказал осажденным сложить оружие, после чего шестеро из них были убиты ворвавшимися в Б. повстанцами. Сам де Лоне был отправлен под конвоем в Ратушу, но по пути убит.

Всего в штурме Б. участвовало, согласно спискам более позднего времени, от 700 до 1000 чел. Общественное мнение во Франции и за рубежом придало падению Б. символическое значение, увидев в нем олицетворение «краха деспотизма».

Уже на другой день после взятия Б. муниципалитет Парижа постановил снести ее и дал соответствующее поручение подрядчику П. Ф. Палуа, который в течение года выполнил задание.

Камни Б. были использованы для строительства моста Конкорд в Париже и для изготовления сувениров. Ключи от Б. маркиз Лафайет отправил Дж. Вашингтону. С 1880 день взятия Б. отмечается во Франции как национальный праздник.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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