БАСТИДАС Родриго де
Испанский первопроходец и конкистадор.
В юности служил писцом-нотариусом. В 1501 совместно с Х. де ла Коса обследовал северное побережье Южн. Америки и Панамского перешейка, обнаружил устье р. Магдалена. Из-за гибели кораблей потерял добытое у индейцев золото. С о. Эспаньола выслан в метрополию (смотрите Испанская колониальная империя). После оправдания получил ренту в качестве компенсации.
Открытия Б. позволили испанским монархам отвергнуть претензии потомков Х. Колумба на ряд территорий. Позднее Б. организовал экспедицию для заселения небольшого участка обследованного им побережья, основал г. Санта-Марта.
В результате конфликта с соратниками был тяжело ранен, покинул колонию. Скончался на пути к Санто-Доминго, куда были доставлены его останки. Упомянут в поэме Х. Кастельяноса «Элегии о достославных мужах Индий». В середине ХХ в. перезахоронен в соборе г. Санта-Марта (Колумбия).
Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.
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