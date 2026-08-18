БАСТИДАС Родриго де

Испанский первопроходец и конкистадор .

В юности служил писцом-нотариусом. В 1501 совместно с Х. де ла Коса обследовал северное побережье Южн. Америки и Панамского перешейка, обнаружил устье р. Магдалена. Из-за гибели кораблей потерял добытое у индейцев золото. С о. Эспаньола выслан в метрополию (смотрите Испанская колониальная империя ). После оправдания получил ренту в качестве компенсации.

Открытия Б. позволили испанским монархам отвергнуть претензии потомков Х. Колумба на ряд территорий. Позднее Б. организовал экспедицию для заселения небольшого участка обследованного им побережья, основал г. Санта-Марта.

В результате конфликта с соратниками был тяжело ранен, покинул колонию. Скончался на пути к Санто-Доминго, куда были доставлены его останки. Упомянут в поэме Х. Кастельяноса «Элегии о достославных мужах Индий». В середине ХХ в. перезахоронен в соборе г. Санта-Марта (Колумбия).

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.

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