БАСТАРНЫ

Древние племена, первоначально занимали области Верхней Вислы, со второй половины III века до нашей эры расселились по течению Днестра и Прута вплоть до устья Дуная.

По сведениям античных авторов ( Птолемей , Плиний , Страбон , Тит Ливий , Тацит и др.) Б. составляли население юго-восточных Карпат (так называемые Бастарнские Альпы).

Этническая принадлежность Б. окончательно не определена ( германцы , кельты , сармато-фракийцы или др.).

Впервые упоминаются в связи с борьбой фракийских племен против македонян (конец III в. до н. э.). Б. осуществляли набеги на греческие города западного Причерноморья (II—I вв. до н. э.), служили наемниками у Персея и Митридата VI Евпатора, были союзниками Македонии в борьбе против Рима (168 и 88—61 до н. э.). Терпели поражение от наместника Македонии Марка Лициния Красса (29 до н. э.) и царя Фракии Реметалка I (18 до н. э.), были разбиты сарматами (60), участвовали в Маркоманнских войнах (смотрите Маркоманы ) (II в). В 279—280 император Проб поселил Б. во Фракии.

Автор статьи: В. П. Буданова.

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