БАСТАРДНЫЙ ФЕОДАЛИЗМ

Термин в историографии , используемый для описания отношений внутри дворянского сословия в позднесредневековой Англии.

Обозначает общество, в котором титулованная знать и некоторые представители джентри создали свои собственные свиты, несшие военную, политическую, правовую и хозяйственную службу в обмен на деньги , должности и благосклонность. Поскольку система привела к возникновению значительного числа вооруженных групп, Б. ф. позволил зажиточным членам аристократии нарушать закон и порядок, вести частные феодальные войны на местах и даже бороться за контроль над государственным управлением.

Б. ф. некогда считался одной из главных причин Алой и Белой роз войн , однако сейчас многие историки полагают его практичной и нейтральной системой, которой злоупотребляли только в периоды слабой королевской власти, как при Генрихе VI и первом правлении Эдуарда IV. Б. ф. оставался основой английского политического общества до конца XVI в., хотя Эдуард IV и Генрих VII наложили ограничения на содержание частных свит.

Термин Б. ф. ввел в оборот Ч. Пламмер в 1885 для описания того, что он считал упадком феодализма, раннесредневековой социальной системы, которая основывалась на пожаловании сеньором земли (в наследственное держание) вассалу в обмен на военную службу или другие услуги.

Подробно разработал концепцию Б. ф. У. Стаббс, который относил его зарождение к правлению Эдуарда I , когда широко распространилась практика замены военной службы магнатов денежной выплатой. Эта концепция подверглась серьезной критике в 1940-х.

К. Б. МакФарлейн использовал термин Б. ф. для описания механизма функционирования английского политического общества в XIII—XVI вв. и рассматривал не как побочный продукт более ранней, чистой формы феодализма, а как естественную реакцию на социальные изменения. Он лишил понятие негативных коннотаций и показал общую заинтересованность как короны, так и магнатов в системе Б. ф., оспорил важность денежного аспекта.

В настоящее время концепция Б. ф. не является общепринятой в исторической литературе.

Дополнительня литература:

Bean J. M. W. From Lord to Patron: Lordship in Late Medieval England. Manchester, 1989;

Bellamy J. G. Bastard Feudalism and the Law. Portland, 1989;

Coss P. R. Bastard Feudalism Revised // Past & Present. 1989. Vol. 125. P. 27—64;

Coss P. R. From Feudalism to Bastard Feudalism // Die Gegenwart des Feudalismus = Présence du féodalisme et présent de la féodalité = The presence of feudalism / Ed. by N. Fryde, P. Monnet. Göttingen, 2002. P. 79—107;

Crouch D. B., Carpenter D., Cross P. R. Bastard Feudalism Revised // Past & Present. 1991. Vol. 131. P. 165—203.

Автор статьи: А. А. Анисимова.

© Российская Историческая Энциклопедия