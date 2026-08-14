БАССИ Уго

Итальянский патриот, сподвижник Дж. Гарибальди.

Монах-проповедник ордена барнабитов. В 1840 за либеральные высказывания был отстранен от чтения проповедей.

В 1848 с началом освободительной войны против Австрии вступил в один из формировавшихся на территории Папского государства добровольческих отрядов. В 1848 участвовал в обороне Венеции, в 1849 — Римской республики. После падения республики был схвачен австрийцами и расстрелян.

Сочинения:

Metafora, verità e mito nell’arte italiana del XIX secolo. Bologna, 1999.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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