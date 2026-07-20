БАСОВСКАЯ Наталия Ивановна

Родилась 21.05.1941, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1963 г. Кандидатская диссертация : Английская политика в Гаскони в конце XIII – нач. XIV в. (МГУ, 1969). Докторская диссертация : Англо-французские противоречия в системе межд. отношений в Зап. Европе конца XII – сер. XV в. (ИВИ АН СССР, 1989).

С 1971 старший научный сотрудник, ученый секретарь. Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела; с 1971 – старший преподаватель, доцент, профессор, с 1980 – заведующая кафедрой всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ), ныне — Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (ИАИ РГГУ). Член редколлегии сборника «Средние века» РАН и журнала «Родина». Член экспертного совета научно-исследовательской программы «Университеты России».

С 2006, также вместе с Алексеем Венедиктовым, ведущая исторической передачи «Всё так» на радиостанции "Эхо Москвы".

Учителя : Е.В. Гутнова, С.Д. Сказкин, А.Ч. Козаржевский.

Область интересов : Всеобщая история, методология; история средних веков; политич. история, межд. отношения в Зап. Европе XII – XV вв., история медиевистики, проблемы истории и практики образования в России и зарубежных странах.

Сочинения: Столетняя война 1337–1453 гг. М 1985;

Системный подход к изучению централизаторской, универсалистской тенденции в развитии феодального государства // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы: Сб. ст. М., 1989. Вып. 2;

Зеркало истории. Двадцать лет кружку истории древности и средневековья: Сб. ст. М., 1992 (отв. ред.);

Пэрну Р., Клэн М. Жанна д’Арк. М., 1992 (предисл. и комм.);

Правитель и народ в Столетней войне: миф и реальность // Средние века. М., 1991. Вып. 54;

Басовская Н.И. Цель истории – история: Сб. ст. М., 2002. (Серия «История и память»);

Пэрну Р., Клэн М.-В. Жанна д’Арк: Пер. с фр. / Предисл. и коммент. Н.И. Басовской. М.: 1992;

Столетняя война: Леопард против лилии. М.: 2002.

Французский средневековый город и рождения национального самосознания // Городской универсум: эволюция культуры и социальные метаморфозы. М.; Квебек, 2005.