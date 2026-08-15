БАСОВ Игорь Иванович

Родился 23.08.1976 г. В 1999 году окончил Армавирский государственный педагогический институт (в настоящее время Армавирская государственная педагогическая академия).

Кандидатская диссертация : «Западноевропейское рыцарство XII-XV вв. в евразийском историко-культурном контексте: этика противоборства (опыт сравнительно-исторического исследования) (Армавир, 2005).

С 2005 года работает старшим преподавателем, затем доцентом кафедры всеобщей истории и отечественной истории Армавирской государственной педагогической академии.

Учитель : Дударев С.Л.

Область интересов : История западноевропейского рыцарства

Сочинения: К вопросу о последствиях участия западноевропейского рыцарства в крестовых походах // Студенческо-преподавательская научно-практическая конференция, посвященная 900-летию начала крестовых походов: Тезисы докладов. Армавир, 1996; К вопросу о рыцарской моде // Проблемы всеобщей истории: Материалы научно-практических семинаров. Вып.З. Армавир, 1997;

"Воюющие": "рыцарское" поведение в бою в древности и средневековье (сравнительная характеристика). Проблемы всеобщей истории: Международный сборник научных и научно-методических трудов. Вып.6. Армавир, 2000;

"Воюющие" и их менталитет (у истоков рыцарского "кодекса чести") // Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознания и методология изучения: Сборник материалов межрегионального научного семинара. Ставрополь, 2001.