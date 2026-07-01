БАСМАЧЕСТВО

Вооруженное движение против советской власти на территории республик Средней Азии.

Басмачи представляли интересы некрупных феодалов, духовенства и местной буржуазии, а на первом этапе — также средних землевладельцев и бедняцких слоев населения. Б. поддерживали правящие круги Великобритании, Турции, восточных районов Китая, Афганистана, а также белогвардейцы . Идеологической основой Б. являлись пан­исламизм и пантюркизм .

Первые отряды басмачей действовали до революций 1917, но затем движение приобрело политическое содержание и продолжалось до середины 1930-х. Установление советской власти в Туркестане сопровождалось ожесточенным сопротивлением, важнейшей частью которого являлось Б. До 1922—1924 население обеспечивало Б. запасами продовольствия, живой силой и гужевым транспортом.

Основными центрами Б. являлись Ферганская долина, Юж. Киргизия, Матчинское бекство, Вост. Бухара, Хорезм. Начало сопротивлению советской власти положила «Кокандская автономия» , создавшая вооруженные отряды под руководством Иргаша, которые в конце января 1918 начали вооруженную борьбу против сторонников новой власти. 19—22 февраля 1918 отряды Красной гвардии разгромили их. Б. стало развиваться в партизанских формах . Чтобы воспрепятствовать росту Б., в августе 1919 был образован самостоятельный Туркестанский фронт под командованием М. Фрунзе. В составе фронта были созданы Закаспийская, Ферганская и Семиреченская группы войск.

После ликвидации контрреволюционных сил в Закаспии, а затем в Семиречье, войска Туркестанского фронта перешли к активным действиям против басмачей в Ферганской долине. Там к осени 1919 из русских поселенцев была создана так называемая крестьянская армия численно­стью до 2 тыс. чел. под командованием полковника Монстрова. Здесь же находилось около 40 крупных и мелких отрядов басмачей, которыми руководили курбаши Курширмат, Хал Ходжа, Иргаш, Муэтдин, Аман Палван и др. Общее руководство ими осуществлял курбаши Мадаминбек. 1 сентября 1919 между Монстровым и Мадаминбеком было заключено соглашение о совместной борьбе против советской власти. Командование объединенными силами перешло к Монстрову, а Мадаминбек стал его заместителем. Общая численность войска составила 20 тыс. чел. при орудиях и пулеметах. В сентябре они начали наступление и в течение короткого времени овладели городами Ош и Джелалабад. 17—20 сентября они штурмовали Андижан с гарнизоном в 1300 чел. 24 сентября войска Ферганского фронта перешли в наступление. Армия Монстрова, потеряв до 1000 чел. убитыми и ранеными, отошла в горные районы Алайской долины Предпамирья. 26 сентября красные войска взяли Ош, 30 сентября — Джелалабад.

Для координации действий басмаческих отрядов и белогвардейцев в Ферганской долине в горном кишлаке Гульча Монстровым и Мадаминбеком 22 октября было сформировано Временное ферганское правитель­ство. Басмаческие отряды объединились в четыре крупные группировки, которые возглавили Мадаминбек, Хал Ходжа, Курширмат и Иргаш. Все стрелковые части Туркестан­ского фронта были сведены во 2-ю Туркестанскую стрелковую дивизию под командованием Н. А. Веревкина-Рахальского, а кавалерийские — в Ферганскую кавалерийскую бригаду под командованием Э. Ф. Кужело.

В конце 1919 на Ферганский фронт прибыла 3-я Туркестанская кавалерийская дивизия под командованием В. М. Тимофеева и Татарская стрелковая бригада под командованием Ю. И. Ибрагимова. В январе 1920 части Красной армии перешли к активным боевым действиям, в результате которых отряд курбаши Иргаша был разбит, а сам он бежал и вскоре был убит. Сдался в плен полковник Монстров.

В феврале были разгромлены войска Мадаминбека. 6 марта 1920 в Старом Маргелане было подписано соглашение о переходе остатков войск Мадаминбека на сторону советской власти. В мае 1920 было принято постановление о призыве в Красную армию граждан нерусских национальностей, включая жителей Туркестана на одинаковых условиях с остальными гражданами РСФСР . Правительство Туркестана призвало в ряды Красной армии около 30 тыс. чел., из них в Ферганской области — 9,3 тыс. Для усиления южных границ Туркестана была создана особая Самаркандско-Бухарская группа войск.

В середине 1920 в Ферганской долине продолжали действовать крупные отряды басмачей Курширмата, Хал Ходжи, Муэтдина, Аман Палвана, Рахманкула, общей численностью более 6 тыс. бойцов. Самый крупный отряд был у Курширмата, он насчитывал до 1,5 тыс. чел. В августе красные войска около кишлака Горбуа нанесли поражение Курширмату. Оставив на поле боя свыше 400 убитых и раненых, он отступил в горы. В конце сентября 1920 Ферганская армейская группировка провела четыре крупные операции, в результате чего основные силы басмачей были разгромлены. Некоторые курбаши сдались в плен, другие перешли на территорию Вост. Бухары. Хал Ходжи со своим отрядом в количестве до 350 чел. при прорыве в Зап. Китай в горном ущелье попал под снежный обвал и погиб. Курширмат с небольшой группой ушел в Алайскую долину.

К началу 1921 в Ферганской долине басмачи были разбиты, но не ликвидированы. В Сев. Таджикистане очагом басмаческого движения явилась Матча. В 1918 здесь также установилась советская власть, но во второй половине ноября после разгрома красногвардейского отряда было провозглашено бекство во главе с Асрорханом. Уже 22 ноября 1918 сводный отряд Красной армии разгромил основные силы Асрорхана и вновь восстановил советскую власть в центре Матчи — Обурдане. Тем не менее в Сев. Таджикистане продолжали действовать басмаческие отряды Иргаша, к которому примкнули отряды Осипова, Мамадсали, Рахмана и др. В 1918—1919 красные отряды и дружины народного ополчения были созданы в Драгомирово, Ура-Тюбе, Нау, Исфаре, Гулякондозе, Канибадаме, Пенджикенте, Сулюкте, Санто и в других местах.

С наступлением весны 1919, чтобы предотвратить объединение горной матчинской группировки басмачей с долинными отрядами, красные войска перекрыли перевалы. Но басмачам удалось прорвать заслон и занять Матчу. В мае 1919 отряд Иргаша, дислоцировавшийся в Матче, совершил поход в Фальгарскую область, но выступившие против него красногвардейцы из Пенджикента рассеяли басмачей.В Худжанде в декабре 1919 один из лидеров левых эсеров Стерлигов, вооружив австро-венгерских военнопленных, заключенных в крепости, поднял восстание, которое вскоре было подавлено большевиками.

В 1920 Б. на территории Сев. Таджикистана потерпело поражение, от которого уже не смогло оправиться: была очищена значительная часть территории Ферганской области, разбит самый крупный курбаши Мадаминбек, ликвидирован отряд Туя­бая. Остатки басмаческих отрядов скрылись в Матче. Сюда же бежал Саид Ахмад Ходжа, бывший председатель совета Бокса-Исфанейской волости, сын крупного ишана. В Обурдане он, поддержанный баями и духовен­ством, провозгласил себя беком Матчи и установил связь с бухарским эмиром Саидом Алимханом, с влиятельными лицами духовенства Вост. Бухары и Ферганы. В марте 1920 сводный отряд РККА под командованием И. Ф. Куца начал наступление, но басмачи оказали упорное сопротивление. В связи с наступлением советских войск против Бухарского эмирата ряд частей был отозван с Матчинского фронта, и активные действия здесь были приостановлены.

Летом 1920 отряд Саида Ахмада Ходжи начал совершать регулярные набеги в долинные районы Сев. Таджикистана. С его помощью создаются несколько басмаческих отрядов на территории Худжандского уезда, в том числе отряды Козы Тура, Абдулкадырхана и др. В ноябре 1920 отряд Козы Тура был разгромлен, сам курбаши убит. Был разгромлен отряд и Абдулкадырхана. Чувствительные потери понесли курбаши Холбута, Рахманкул и др. К концу 1920 Б. в Сев. Таджикистане, за исключением Матчи, в основном было ликвидировано. В Матче насчитывалось более 2 тыс. басмачей под общим руководством Саида Ахмада Ходжи. Район Ура-Тюбе контролировал курбаши Холбута, в отряде которого насчитывалось свыше 600 чел. На железную дорогу Самарканд — Урсатьевская — Беговат совершал налеты курбаши Асрорхан.

В августе 1922 красные отряды вынудили Холбуту отойти в Матчу. Здесь возводились укрепления на перевале Обурдон. В марте 1923 Б. в Матче было разгромлено, но части басмачей под командованием Холбуты удалось с большими потерями пробиться в сторону Каратегина. Однако первый отряд до 400 чел. во главе с самим Холбутой попал под снежный обвал и погиб. Второй отряд, которым командовал Нусратшо, сумел пробиться через горы, где объединился с войсками Фузайла Максума.

Весной 1923 Б. в Сев. Таджикистане было полностью ликвидировано. Для действий в Вост. Бухаре командование Туркестанского фронта создало в декабре 1920 Гиссарский военно-политический экспедиционный отряд. К этому времени бежавший из Бухары эмир обосновался в Душанбе, где формировал новую армию на основе отрядов беков Центр. и Южн. Таджикистана — Фузайла Максума, Ибрагимбека, Ишана Султана, Давлятмандбия и др. — всего до 30 тыс. чел. Однако только пятая часть из них была вооружена стрелковым оружием, остальные — холодным.

17 декабря 1920 Гиссарский экспедиционный отряд под командованием начдива А. И. Марсова выступил из Карши и 20 декабря у предгорий Ак-Куталя одержал победу над силами эмира, в начале января 1921 занял Байсун, 15 февраля овладел крепостью Денау. 19 февраля советские части под Каратагом встретили ожесточенное сопротивление ферганских басмачей под командованием Курширмата. Басмаческие отряды были окружены и сдались в плен, но Курширмату с небольшим отрядом удалось вырваться из кольца.

21 февраля кавалерийская бригада под командованием Я. А. Мелькумова практически без боя овладела резиденцией С. Алимхана в Вост. Бухаре — Душанбе. Сам эмир бежал в Афганистан. Продолжая наступление, к маю 1921 части Красной армии установили советскую власть на всей территории Вост. Бухары. Однако в сентябре борьба здесь возобновилась — под командованием Ибрагимбека действовали около 4 тыс. чел., включая отряды Фузайла Максума, Ишана Султана, китабского курбаши Ходжи с ферганскими и самаркандскими басмачами. Ибрагимбек осадил Душанбе, где дислоцировались две стрелковые роты красноармейцев. На помощь осажденному гарнизону командование Туркфронта отправило из Бухары сводный отряд в 500 штыков и 100 сабель, который с боями прорвался к Душанбе и нанес поражение басмаческим отрядам.

В ноябре Ибрагимбек вновь окружил Душанбе. К этому времени в городе находился только сводный отряд 7-го полка. На руководящих постах в Бухар­ской народной республике продолжали работать бывшие беки, хакимы и чиновники эмира. Они переходили на сторону Б. Так, председатель ревкома Бальджуванского района, в прошлом крупный землевладелец, Давлятмандбий сам стал курбаши и передал басмачам обоз с оружием. Бек Даниер, возглавлявший военный назират Байсуна, также перешел на сторону Ибрагимбека. Турецкий полковник Али Ризо, возглавлявший главное управление милиции БНР, со своим отрядом тоже перешел на сторону басмачей.

К середине 1921 в Б. стал участвовать Энвер-паша. Он заключил соглашение с С. Алимханом, согласно которому турецкий генерал назначался главнокомандующим всеми войсками ислама на территории Средней Азии. Энвер-паша стремился создать тюркское государство от Турции до Казахстана. В октябре 1921 он тайно прибыл в Бухару, заручился поддержкой пантюркистов, затем направился в Вост. Бухару, где принял командование всеми басмаческими отрядами и установил связь с крупными курбаши Зап. Бухары, Самарканда, Ферганы, Хивы.

В конце декабря 1921 Энвер-паша осадил Душанбе с 10 тыс. басмачей. 14 февраля 1922 красноармейцы оставили Душанбе и отступили к Байсуну. Первые успехи Энвер-паши позволили ему увеличить армию до 20 тыс. чел. В мае 1922 генерал предъявил ультиматум России, потребовав вывести войска из Туркестана. Для борьбы с Энвер-пашой была создана Бухарская группа войск, насчитывавшая 4,5 тыс. штыков, 3,1 тыс. сабель при 20 орудиях, под командованием Н. Е. Какурина, затем П. А. Павлова. Для общего руководства операцией в Бухару прибыл главнокомандующий Реввоенсовета РСФСР С. С. Каменев.

15 июня части РККА начали наступление. Северная колонна выступила из Байсуна на Душанбе. Южная колонна выдвинулась из Термеза на Курган-Тюбе — Куляб — Балджуван, стремясь отрезать войска Энвер-паши от границы. 1 июля части Красной армии заняли Регар и Каратаг, 14 июля — Душанбе, 3 июля южная колонна овладела Джиликулем, 4 июля — Курган-Тюбе, 17 июля — Кулябом. С занятием переправ Чубек и Богарак все пути отхода Энвер-паши за границу оказались отрезанными. Ибрагимбек открыто высказывал недовольство приказами генерала. Бухарский эмир направил Ибрагимбеку письмо, в котором приказал ему следовать распоряжениям Энвер-паши и призвал всех курбаши к единству и сплоченности. Но от Энвер-паши откололись Ибрагимбек, Ишан Султан, Фузайл Максум, Рахмандотхо и другие, их отряды рассеялись на огромной территории Локая, в Рамитском ущелье, в Гиссарской и Яван­ской долинах, в Каратегине и Дарвазе.

30 июня у Янги-Базара Ибрагимбек потерял до 500 убитых и раненых и отступил к перевалу Зардалу, в направлении к Нуреку. Потеряв здесь еще ок. 1,4 тыс. чел., он бежал в Яван, затем стянул к Вахшу локайские отряды басмачей курбаши Асадуллы, Эгамберды, Сафара Тугсабо, Ильбаши, Бабаджана и Муллы Джабара. Он приказал им не вступать в крупные сражения с Красной армией, а нападать внезапно на мелкие подразделения красноармейцев. Энвер-паша отступил в сторону Куляба, потерпел поражение под Сангтудой, где 5 тыс. басмачей были разбиты двумя полками 8-й кавалерийской бригады, и отступил в Балджуван.

20—22 июля в Балджуване и северо-восточнее его красные отряды разгромили Энвер-пашу, который отступил в Обдару (между Ховалингом и Балджуваном). Там 4 августа он был окружен, попытался вырваться из кольца и погиб.

После разгрома войск Энвер-паши С. Алимхан принял решение направить в Среднюю Азию нового главнокомандующего, турецкого офицера Селим-паши (Ходжа Сами). В ноябре 1922 в Муминабаде Селим-паша созвал совещание курбаши, действовавших на территории БНР (всего здесь действовало 39 крупных отрядов общей численностью ок. 5,3 тыс. сабель).

В декабре он начал осаду Куляба, но потерпел неудачу. В начале 1923 он проиграл также несколько крупных сражений под Душанбе, Гузаром, Денау, Келифом. В конце мая 1923 между Селим-пашой и Ибрагимбеком разгорелась борьба за верховенство в басмаческом движении. Селим-паша, находившийся на левобережье Вахша, призывал Ибрагимбека стать под свои знамена. Ибрагимбек, в свою очередь, призывал Селим-пашу прибыть в Локай в его подчинение. Их противоборство позволило РККА снова овладеть инициативой. В результате Селим-паша 15 июля 1923 переправился в районе Хирманджоу через Пяндж и ушел в Афганистан.

В Центр. и Юж. Таджикистане продолжали дислоцироваться басмаческие отряды Токсабо, Фузайл Максума, Палванходжи и др. Крупным отрядом командовал Ибрагимбек. Для ликвидации басмаческих войск в Каратегине и Дарвазе летом 1923 были созданы две колонны. Самаркандская экспедиция выступила из Матчи на юго-восток через горные перевалы на Каратегин. Каратегинская экспедиция — из Душанбе на Гарм, куда прорвалась 29 июля 1923. 11 августа красные отряды заняли Калай-Хумб. Фузайл Максум бежал в Афганистан.

Против отряда Ибрагимбека (до 5 тыс.) с мая 1923 действовала 1-я Туркестанская кавалерийская бригада под командованием Я. А. Мелькумова и другие части общей численностью около 6 тыс. чел. Благодаря социальным преобразованиям советской власти и государственной помощи населению основная масса населения отошла от Б. Бóльшая часть мусульманского духовенства перешла на сторону советской власти, призвав к борьбе с басмачеством.

Лояльность духовенства была обусловлена тем, что коммунисты к этому времени, в силу сложившихся обстоятельств, реанимировали суды казиев и биев, возвратили вакфы, повсеместно разрешили открытие духовных школ. Лишившись поддержки населения, басмачи усилили террор против него. Чтобы окончательно сломить басмаческое сопротивление, Политбюро ЦК ВКП(б) в январе 1925 приняло постановление «О басмачестве в Восточной Бухаре». Было решено провести две ударные кампании весной — летом 1925 и 1926. В результате проведенных операций части Красной армии под общим руковод­ством С. М. Буденного разгромили основные басмаческие отряды в Таджикистане.

Произошло 422 боестолкновения, басмаческие банды потеряли убитыми и плененными 50 курбаши и 1322 джигита, сдались добровольно 29 курбаши и 318 джигитов. Ибрагимбек вынужден был в июне 1926 эмигрировать в Афганистан. Бухарский эмир С. Алимхан предпринял еще несколько попыток усилить Б. В 1929 курбаши Фузайл Максум и Курширмат, перейдя границу, пытались захватить Гарм, Дарваз и Ванч, но потерпели неудачу. 30 марта 1931 более 1,2 тыс. басмачей под командованием Ибрагимбека вторглись в Таджикистан и двинулись в глубь территории республики. На разгром банд были стянуты крупные подразделения РККА, отрядов добровольцев, ополчения «краснопалочников».

В боях басмачи потеряли до 650 убитыми, более 150 попали в плен, столько же сдались добровольно. 23 июня 1931 Ибрагимбек был взят в плен, отправлен в Ташкент, где по приговору суда военного трибунала расстрелян. Не менее ожесточенной была вооруженная борьба басмачей с советской властью в Хорезмской республике, которую возглавил Джунаид-хан. С 1920 части РККА вели бои в песках, отбивая атаки на советские органы власти.

Первое тяжелое поражение Джунаид-хан потерпел в мае 1920 около урочища Иде-Хоуз и озера Кара-Ходжа Су. В январе 1924 обстановка в Хорезме вновь обострилась. Собрав под свои знамена 6 тыс. всадников, в том числе отряды своего соплеменника Агаджи Ишана, Джунаид-хан 19 января 1924 окружил Хиву. Находившиеся в городе 290 красноармейцев и 500 добровольцев отбивали атаки, но басмачам удалось ворваться в город. Попавшим в плен отрезали головы, сдирали кожу, жгли живьем. К Хиве начали стягиваться красноармейские части, нанося поражения басмачам в Питняке, Хазараспе, Турткуле. Джунаид-хан снял осаду с Хивы и стал отступать по северо-западной части Кара-Кумов. Преследуя басмачей, красноармейцы наносили им удары на протяжении 700 км.

В конце марта басмаческая группировка была рассеяна, а Джунаид-хан бежал за границу. В 1927 Джунаид-хан, несмотря на свои преступления, был прощен Всетуркменским съездом советов и вернулся из-за границы со своей личной охраной, осев в Кара-Кумах. Однако в сентябре 1927, собрав более тысячи басмачей, он объявил о своем третьем походе против советской власти.

Для ликвидации выступления были созданы две группы войск. Южная группа должна была не допустить отход басмачей на юг к границе. Северная группа выступила в пустыню Кара-Кум. В районе Базар-ак-Тюбе 84-й кавалерийский полк нанес Джунаид-хану поражение. Басмачи отступали в глубь пустыни, их преследовали. В результате Джунаид-хан был разгромлен и бежал в Афганистан. В 1931 он с 2 тыс. сабель вновь вернулся в Кара-Кумы.

В двухдневных боях у колодцев Туз, Чазыл и Дахлы басмачи были разгромлены, а Джунаид-хан снова бежал за границу. Вплоть до середины 1930-х отдель­ные небольшие басмаческие отряды продолжали действовать на территориях среднеазиатских республик, но уже не представляли опасности для укрепившейся на местах советской власти и были постепенно ликвидированы.

Дополнительная литература:

Пылев А. И. Басмачество в Средней Азии: этнополитический срез. Бишкек, 2006;

Шамагдиев Ш. Очерки истории гражданской войны в Ферганской долине. Ташкент, 1961.

Автор статьи: Н. М. Назаршоев.

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