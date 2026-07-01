БАСКАКОВ ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ

Баскаков Вениамин Иванович (25.03.1861–11.02.1941) – из дворян ТерКВ. Старообрядец. Окончил Владикавказское реальное училище, 2 Константиновское военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба по 1 р. (1885). На службе с 1877. Подпор. (с 1879). Полк. Генерального штаба ген.-майор (за БО, 1905). Ген.-лейт. Служба: Ст. адъютант штаба I АК (1886–1890). Ст. адъютант штаба Киевского военного округа. В запасе (1892–1895). Проф. Николаевской академии Генерального штаба (1898–1904). Читал курс истории наполеоновских войн. Нач. штаба Оренбургской казачьей дивизии (с 18.04.1904, вступил в должн. 20.04.1904). Уч. русско-японской войны. В отставке по сост. здоровья (с 07.03.1906). Представитель ТерКВ на Верховном Круге в Екатеринодаре (1920). В эмиграции после эвакуации из Новороссийска (с 03.1920). Умер в Белграде. Похоронен на Новом кладбище. Женат на дочери потомственного почетного гражданина Ольге Николаевне Поповой.