БАСКАК

Должностное лицо в администрации Монгольской империи на покоренных территориях; возможно, наместник верховного хана в завоеванных землях с широкими административными, военными и судебными полномочиями.

Термин известен только по древнерусским источникам. Иногда специалистами отождествляется с даругачи (от монг. daru — «давить»; человек, который ставит печать от имени хана). Сведения о Б. отрывочны и предельно лаконичны. Институт Б. просуществовал до начала XIV в.

Действовали Б., судя по всему, не везде: только в Муромской, Суздальской, Рязанской, Владимирской, Курской и Смоленской землях.

Функции Б. до сих пор неизвестны. Скорее всего, Б. должны были поддерживать порядок на завоеванных территориях, осуществляя внутреннюю охрану. Сбор дани в их непосредственные обязанности не входил, но некоторые Б. получали его в откуп. Великий Б. владимирский помогал великому князю наводить порядок и бороться с политическими противниками.

Значительную часть отрядов Б. составляло местное население. Некоторые исследователи (В. В. Каргалов) сомневаются в существовании в Северо-Восточной Руси военно-политической организации Б.

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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