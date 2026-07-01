БАШНИН НИКИТА ВИКТОРОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (2011), научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 14 ноября 1984 года в Череповце. В 2007 году окончил исторический факультет Вологодского государственного педагогического университета. В 2010 году окончил факультет истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В 2008–2011 годах обучался в аспирантуре СПбИИ РАН.

С 2008 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. С 2011 года –научный сотрудник Научно-исторического архива.

В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Дионисиево- Глушицкий монастырь – центр социально-экономической и духовной жизни Кубено-Заозерского края в XV—XVII вв.».

С 2011 года – ученый секретарь Научно-исторического архива и группы по изучению и публикации источников СПбИИ РАН. С того же года преподает историю на факультете теории и истории искусств Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Автор более 50 научных публикаций. В область научных интересов входят аграрная история России XV–XVII веков, история монастырей Русского Севера, источниковедение, монастырские хозяйственные документы и писцовые книги.

Сочинения

Актовый архив Дионисиево-Глушицкого монастыря XV–XVII вв.: опыт изучения // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: Материалы XXIV Междунар. науч. конф. Москва, 2–3 февр. 2012 г. К 80-летию С.М. Каштанова. М., 2012;

Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон // Вопросы истории. 2016. № 5. С. 16–41;

Вологодские степенные и нестепенные монастыри в XVI–XVII вв. // От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–XVIII вв.: материалы науч. конф. М.; Вологда, 2016. С. 460–476;

«Вологодского уезда крестьянской сын»: односельчане на гарнизонной службе в 1720-е—1730-е гг. // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Материалы XIII Всероссийской научно- практической конференции (Удмуртская республика, д. Сеп, 10–14 августа 2012 г.). М., 2012. (В соавт. с М.Е.Проскуряковой);

Время основания Никольского Староладожского монастыря: предположения и факты // Староладожский сборник. Вып. 10. СПб., 2013;

Документы из архива Дионисиева Глушицкого монастыря: опись имущества и строений 1701 г., переписные книги вотчины 1702 г. // Вестник церковной истории. 2013. № 3/4 (31/32);

Монастыри и окружающий мир в конце XVI–XIX в. // Вопросы истории. 2014. № 1;

Монастырская казна в XV–XVII вв. (Часть 2) // Вопросы методики преподавания в высшей школе. Материалы XXVII заочной научно-методической конференции кафедр гуманитарных и философских наук и общеобразовательных дисциплин. СПб., 2016. С. 3–14.

Монастырская колонизация и хозяйственное освоение Русского Севера в первой половине XVI в. // Российская история. 2015. № 6. С. 41–53;

О миграции населения монастырских вотчин до и после Соборного уложения 1649 г. // Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Европы X–XXI вв.: источники и методы исследования: материалы XXXII сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Рязань, 2012. (в соавт. с З.В.Дмитриевой);

Поставления и назначения в Вологодской епархии в 1674—1675 гг. // Вестник церковной истории. 2013. № 1/2 (29/30);

Sinodiki mittelgroßer Klöster und die Möglichkeiten ihrer Erfoschung (am Beispiel des Dionisij-Glušickij-Klosters in Vologda und des Nikolaus-Klosters in Staraja Ladoga vom 16. bis ins 19. Jahrhundert) // Monastische Kultur als transkonfessionelles Phänomen. Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts. Moskau. Band 4. Berlin/Boston, 2016. S. 261–276;

Sinodiki mittelgrosser klőster und mőglichkeiten ihrer erforschung (am beispiel des Dionisij Glušickij- kloster in Vologda und des Nikolaj-klosters in Staraja Ladoga vom 16. bis 19. jahrhundert) // «Monastische Kultur als transkonfesionelles Phänomen». Moskau–Vladimir–Suzdal, 10—15. Sept. 2012. M., 2012.