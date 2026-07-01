В закладки
БАШМАКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Башмаковский районный краеведческий музей. В поселке городского типа Башмаково Пензенской области функционирует музей, посвященный истории и природным особенностям края.
Кроме того, музей уделяет большое внимание героическому прошлому нашей страны в период Великой Отечественной войны.
Его экспозиция, в основу которой легла коллекция фотографий, открыток и рисунков военных лет, которую представил Александр Васильевич Асанов, житель Башмаково - это благодарная память потомков за право на жизнь.
Иллюстрации:
Башмаковский районный краеведческий музей.
71