БАШМАКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Башмаковский районный краеведческий музей.​ В поселке городского типа Башмаково Пензенской области функционирует музей, посвященный истории и природным особенностям края.

Кроме того, музей уделяет большое внимание героическому прошлому нашей страны в период Великой Отечественной войны .

Его экспозиция, в основу которой легла коллекция фотографий, открыток и рисунков военных лет, которую представил Александр Васильевич Асанов, житель Башмаково - это благодарная память потомков за право на жизнь.

Иллюстрации:

Башмаковский районный краеведческий музей.