БАШКОРТОСТАН (Башкирия)

Республика в составе Российской Федерации .

Столица — г. Уфа. Самым ранним свидетельством появления людей на Южн. Урале является стоянка Мысовая на берегу оз. Карабалыкты в Зауралье, нижние слои которой датируются временем 800—700 тыс. лет назад, т. е. относятся к эпохе раннего палеолита . Известные по историческим источникам сведения о территории Б. неразрывно связаны с башкирской этнической общностью.

«Историческая Башкирия» как территория, где фиксировались в разные времена башкиры, значительно превышает современную территорию Б., которая является частью ареала кочевки башкирских родов на среднем и южном Урале: западнее, южнее и восточнее Уральских гор.

В эпоху бронзы на территории Б. жили племена срубной культуры — этнокультурное объединение эпохи поздней бронзы (XVIII—XII, по другим оценкам, XVI—XII вв. до н. э.). Ее возможным вариантом считается абашевская культура. С III в. до н. э. по IV в. н. э. степи от Тобола до Дуная заняли савроматы (сарматы). Междуречье рек Белой, Камы (Ак Идель) и Волги является гипотетической исторической родиной венгров (угров) и, возможно, местом формирования западного объединения гуннов .

С уграми связывают бахмутинскую культуру, распространенную в между­речье Уфы и Белой и на правобережье среднего течения Камы в III—VII вв. Турбаслинская культура V—VII вв. расположена по левобережью среднего течения р. Белой, между устьями рр. Сим и Чермасан. Определяющее воздействие на формирование башкир (самоназвание — башкорт) оказали булгары (булгаро-татары, татары Поволжья). В VIII в. у Фазлаллаха Рашид-ад-дина упоминается «Башгурд».

Первые надежные упоминания о башкирах относятся к началу X в. (Ибн-Руст, Ибн-Фадлан). Находясь на пути между Булгарией, тюрками и Хорезмом, башкиры неизменно испытывали их культурное и политическое влияние. Шла постепенная культурная ассимиляция венгерского субстрата тюркским элементом.

Башкир отличала высокая боеспособность. Они занимались кочевым животноводством, рыболовством, бортничеством, работорговлей. Зимовья башкир находились даже на Мангышлаке, а порой и на Сев. Кавказе. Часть башкир перешла к оседлому образу жизни под влиянием булгар, следы которых прослеживались в названии отдельных племен и их объединений. Башкиры сохранили древние родословия (шажаре).

В X—XIII вв., возможно, шло разложение крупных родов, башкиры стали кочевать аймаками в 10—30 семей. По всей видимости, одновременно появилось собрание представителей башкирской знати (биев, мурз, тарханов и др.) — курултай .

С Х в. идолопоклонничество начинает вытесняться исламом . В XIII в. башкиры вошли в состав империи Джучидов (Золотой Орды; см. Джучи улус).

В первой трети XV в. большая часть Башкирии подчинялась Ногайской орде . Затем усилилось Казанское ханство . В конце XV — первой половине XVI в. самая восточная часть башкирского сообщества подчинялась Сибирскому ханству.

В конце XIV — середине XVI в. этноним упоминается крайне редко, будучи, по всей видимости, временно поглощенным этнонимом объединения ногаев. Но башкиры продолжали оставаться значимым субъектом политических и военных отношений. Примечательно, что Йазди выделял в армии хана Тохтамыша (XIV в.) булгар и башкир. В свою очередь, впоследствии остатки ногаев (и ногайбаков) длительное время сохраняли свою самобытность в составе башкирских племен.

После падения Казанского ханства массы булгаро-татар и финно-угров переправлялись с правобережья Волги на левобережье, арендуя у башкир территории. Уже на этом этапе беглецы, стремясь избежать репрессий, записывались башкирами. Иные общества сохраняли некоторое время свои обычаи. Так длительное время сохранялись аулы мари, удмуртов, чувашей, мишар и татар-тептярей.

С 1557 начинается принятие башкирами российского подданства, которое продолжалось по мере расширения территории Московского государства на восток в XVI—XVII вв. Но и после этого продолжались вооруженные столкновения башкир с калмыками.

В 1575 башкирские земли были поделены на четыре дороги: Сибирскую, Казанскую, Ногайскую и Осинскую. После строительства в 1574—1586 Уфы они вошли в Уфимский уезд.

В XVII в. в Башкирии добывалась руда, существовало собственное производство огнестрельного оружия. Коллективная собственность на землю сочеталась с частной собственностью на скот.

Неоднократно предпринимались попытки крещения башкир. Однако практические действия российских военных и администраторов привели к тому, что большинство башкир приняло ислам.

Антирусские настроения башкир и мещеряков подогревало и постоянное бегство населения с территорий правобережья Волги и Камы, а также нарастающие усилия российского правительства по колонизации края. Башкиры нападали на колонистов и города, возводимые царской властью вопреки прежним договорам. Так, например, был уничтожен вместе с населением первый острог Бирск. Башкиры не только сохраняли свои степи, но и, переходя на правобережье Волги, участвовали в восстаниях народов Казанского края и ногаев. Против них (в основном) были ориентированы крепости и засечные линии в среднем Поволжье.

Русское правительство (в лице приказа Казанского дворца ) получало с башкир ясак и в то же время выплачивало денежные суммы биям и другим представителям башкирских верхов. Башкиры несли военную службу и транспортную повинность.

В XVI в. складывается башкирская народность численностью в несколько десятков тысяч человек. Значительная часть национально смешанного населения, переселенного из Казанского края (тептяри), вошла в состав башкирского народа.

В 1708 территория Б. вошла в состав Казанской и Сибирской, а в 1744 — Оренбургской губернии (с перерывом в 1781—1796, когда существовало Уфимское наместничество). В 1865 была образована Уфимская губерния.

Башкиры неоднократно поднимали восстания против нарушения их традиционных прав, против национального и социального гнета, захвата их земель и введения новых налогов (в том числе — за цвет глаз в 1704) — в 1662—1664, 1677, 1681—1683, 1705—1711, 1735—1740, 1755.

Во время крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева 1773—1775 башкиры действовали под руководством Салавата Юлаева, Киндзи Арсланова и др.

В 1788 Екатерина II подписала указ об учреждении Оренбургского Мухаммеданского духовного собрания во главе с муфтиятом в г. Уфе, руководившего духовной жизнью мусульман Российской империи (кроме Таврической губернии и затем Кавказа). Культурно-просветительская деятельность муфтията оказала большое влияние на культуру башкир.

Во время существования кантонной системы в 1798—1865 башкиры были военно-сословной общностью. Они охраняли границы и участвовали в войнах империи в составе кавалерийских формирований. В 1863 было принято «Положение о башкирах», регулирующее их жизнь.

В XIX в. в Уфе развивалась силикатная, кожевенная, жировая и восковая промышленность. К концу XIX в. в Башкирии работало ок. 200 промышленных предприятий с русскоязычными рабочими. Наиболее крупными были горнодобывающие, в начале ХХ в. появилась металлообработка.

Стала возникать башкирская интеллигенция, работали поэты М. С. Умитбаев и М. Гафури. В 1861 в Уфе был построен зимний театр. В 1909 открылся учительский институт. Просветительской деятель­ностью занимались джадиды (см. Джадидизм ).

Во время Революции 1905—1907 в Башкирии происходили стачки, а 9 декабря 1905 в Уфе была предпринята попытка захвата власти местным советом. После начала революции 1917—1922 в Башкирии в марте 1917 возникли Советы рабочих и солдатских депутатов. В Уфимском совете с августа лидировали большевики, а в октябре председателем исполкома Совета стал большевик А. Свидерский.

20—27 июля 1917 в Оренбурге прошел I башкирский национальный курултай, который избрал башкирское национальное шуро (совет) во главе с Ш. Манатовым и выступил за создание автономной демократической республики в составе России. II курултай собрался в Уфе в августе.

В ноябре 1917 в Уфе прошел Милли меджлис (национальное собрание) мусульман внутренней России, который создал Милли идара (национальное управление). Получив известие об октябрьском перевороте, 8 ноября 1917 Уфим­ский Совет заявил о взятии власти. На совместном заседании Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был создан объединенный губревком во главе с А. Свидерским, куда вошли также левые эсеры. Восток Башкирии контролировали казаки атамана А. Дутова. 16 ноября 1917 находившееся в Оренбурге шуро провозгласило создание автономного Башкурдистана (Б.) на территории частей Уфимской, Оренбургской, Самарской и Пермской губерний (так называемая Малая Башкирия).

8—20 декабря 1917 в Оренбурге прошел III национальный курултай, который подтвердил создание Башкурдистана.

18 января 1918 Оренбург был занят красными отрядами, и члены шуро кроме выехавшего в Москву Ш. Манатова были арестованы. 22 марта 1918 наркомнац РСФСР, где стал работать Манатов, принял решение о создании Татаро-башкирской республики. После Чехословацкого корпуса восстания 1918 Б. был занят противниками большевизма. В июле 1918 красные оставили Уфу. Башкирские отряды во главе с А.-З. Валидовым участвовали в антибольшевистском движении. В Челябинске были восстановлены структуры башкирского национального правительства во главе с Ю. Бикбовым и А. Адигамовым.

8—23 сентября 1918 в Уфе проходило Государственное совещание, которое создало Временное Всероссийское правительство , работавшее в Уфе до 9 октября 1918 и затем эвакуировавшееся в Омск. 30 декабря 1918 красные войска заняли Уфу, но 13 марта 1919 оставили ее под натиском белых.

После прихода к власти А. В. Колчака нарастали противоречия белых и башкирского национального движения. 21 февраля 1919 в с. Темясово на Всебашкирском военном съезде был создан Временный военный революционный комитет Башкирской советской республики (Башревком) во главе с А.-З. Валидовым.

20 марта 1919 башкирское национальное правительство и Башревком подписали соглашение с РСФСР об образовании в Малой Башкирии Башкирской автономной советской республики (официально об этом было объявлено 23 марта 1919). Но в марте — июне 1919 территория Б. находилась под контролем войск Колчака, и Башревком был вынужден эвакуироваться в Саранск. 28 апреля 1919 войска РККА перешли в наступление и 17 мая взяли Белебей, а 9 июня — Уфу.

Осенью территория Б. была зачищена от белых войск. В составе Восточного, Западного и Юго-западного фронтов РККА воевали башкирские национальные формирования. 20 августа 1919 Башревком прибыл в Стерлитамак.

В январе — марте 1920 в Уфимской губернии развернулось повстанческое движение «Черный орел». В июне 1920 Валидов поднял неудачное восстание против советской власти.

В июле 1920 на I всебашкирском съезде Советов были сформированы органы власти Башкирской автономной советской социалистической республики (БАССР) со столицей в Стерлитамаке. 14 июня 1922 был принят декрет ВЦИК РСФСР о расширении границ БАССР за счет Уфимской губернии. Столица БАССР стала размещаться в Уфе. Для помощи в восстановлении хозяйства была создана правительственная комиссия «Башкирпомощь» (помогла в том числе преодолеть последствия голода 1921—1923).

В период первых пятилеток в республике была проведена коллективизация, началась нефтедобыча (с 1932) и производство бензина (с 1938), были построены предприятия Уфимского промышленного узла (машиностроение, нефтепереработка и др.).

В 1939 башкирская письменность была переведена на русскую графику. К 1955 по добыче нефти БАССР обогнала Азербайджан и вышла на первое место в СССР.

Во время Великой Отечественной войны в Башкирию было эвакуировано ок. 100 предприятий и 278 тыс. чел. В Уфе в 1941—1943 находился исполком Коммунистического интернационала . Объем промышленного производства за годы войны вырос в 3 раза. Свыше 600 тыс. жителей республики участвовали в войне, более 30 тыс. были награждены орденами и медалями, 278 — удостоены звания Героя Советского Союза. 11 октября 1990 Верховный совет БАССР принял декларацию о государственном суверенитете БССР (республика осталась в составе РСФСР).

В 1993 был избран первый президент Б. М. Рахимов (1993—2010).

Б. остается одним из важнейших экономических центров России. В республике развиты нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, энергетика.

Дополнительная литература:

Бочкарев В. С. Волго-уральский очаг культурогенеза эпохи поздней бронзы // Социогенез и культурогенез в историческом аспекте. СПб., 1995;

Генинг В. Ф. Этнический субстрат в составе башкир и его происхождение // Научная сессия по этногенезу башкир. Уфа, 1969;

Качалова Н. К. О локальных различиях в лесостепной срубной культуре // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 18. Л., 1977;

История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2 т. / Под ред. И. Г. Акманова. Уфа, 2004;

Кульшарипов М. М. Башкирское национальное движение (1917—1922 гг.). Уфа, 2000;

Национально-государственное устройство Башкортостана (1917—1925 гг.). Документы и материалы. В 4-х т. Уфа, 2002;

Образование Башкирской АССР: Сборник документов и материалов. Уфа, 1959.

Авторы статьи: Р. Ф. Набиев, А. В. Шубин.

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