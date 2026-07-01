БАШКИРСКОЕ ВОЙСКО

Первое войско — казачье- инородческое во главе с оренбургским военным губернатором (до 1834) и командующим войском (с 1834), находившееся на территории Вят­ской, Оренбургской, Пермской и Самарской губерний Оренбургского края (до 1851) и Оренбургского и Самар­ского генерал-губурнаторств (с 1851).

Столица войска — Оренбург (1834—1865). Было образовано из башкир, под командой русских офицеров , для несения линейной службы на Оренбургской и Сибир­ской укрепленных линиях и этапной службы на Златоустовском и Сибирском трактах. Войско участвовало в Отечественной войне 1812 , Русско-турецкой 1828—1829 и Крымской войнах , в Хивинском (1839—1840) и Кокандских (1852 и 1853) походах, в подавлении польского восстания (1830—1831) и волнений в Оренбургской губернии (1838). В 1834 к войску были присоединены мещеряки.

В 1848 его разделили на две части: 1/3 осталась на военной службе, 2/3 облагались денежным сбором. К 1856 в войске числилось 910 тыс. чел., из них в служилом составе — 38 717 казаков. Всего войско могло выставить 30 конных полков. В 1865 оно было передано в управление МВД , затем упразднено, а его состав обращен в гражданское состояние.

Второе войско — национальное, во главе с командующим башкирскими войсками, находившееся в национальной автономии Башкурдистан. Входило в военный округ Башкурдистана. Центры войска — Челябинск (в 1918), Оренбург (1918—1919). Войско было образовано по соглашению с командованием Чехо­словацкого корпуса из башкир, служивших в российской армии, и добровольцев. Его существование было подтверждено Всероссийским правительством А. В. Колчака . К 1919 войско насчитывало 6,5 тыс. чел. и выставляло 7 строевых, 2 конных полка, 1 конный батальон, а также вспомогательные команды, сведенные в Башкирский корпус.

В 1919 войско перешло на сторону Совет­ской власти, но в связи с попытками частичного разоружения войска его часть вновь перешла к белым или стала держаться нейтралитета. В том же году войско было переформировано, и вновь образованные башкирские формирования вошли в состав РККА , сохраняя административную самостоятельность.

Автор статьи: Р. Н. Евдокимов.

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