БАШКИН Матвей Семенович

Русский дьяк , вольнодумец, представитель реформационного движения.

Из семьи мелкопоместного сына боярского Переяславского уезда. В 1547 был одним из поручителей за князя И. И. Турунтай-Пронского в связи с его попыткой побега в Литву. С 1550 — в составе Избранной тысячи дворян. Был знаком с игуменом Троице-Сергиева монастыря Артемием.

Б. выступил против иконопочитания ; считал холопство противоречащим евангельским заповедям, равенству людей перед Богом. Своих холопов отпустил на волю. Критику крепостничества Б. облек в религиозную форму евангельской любви к ближнему.

В связи с доносом члена Избранной рады Сильвестра и духовника Б. священника Симеона был арестован по приказу царя Ивана IV , подвергнут допросу и пыткам. Осужден церковным собором 1553 как еретик, заточен в темницу Иосифо-Волоколамского монастыря . Согласно сообщению А. Шлихтинга, во время опричнины Башкин был сожжен.

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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