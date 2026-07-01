БАШИР ШИХАБ II

Эмир Ливана из династии Шихабидов в 1788—1840.

Происходил из семьи эмиров Мульхима, однако из-за ранней смерти отца семья оказалась в затруднительном положении. Б. ш. II и его старший брат Хасан вынуждены были самостоятельно пробивать дорогу в жизни. В первой половине 1780-х Б. ш. II поступил на службу к эмиру Юсефу, правившему в Дейр аль-Камаре.

В 1788 Юсеф, потерпевший ряд жестоких поражений от турецких войск, собрал эмиров Ливана и предложил им передать Б. ш. II правление над страной, входившей в состав Османской империи . Турки утвердили назначение Б. ш. II эмиром, однако отношения его со Стамбулом всегда оставались напряженными.

В конце XVIII в. Ливан переживал период нестабильности, усугубленной вторжением войск Наполеона Бонапарта. Но после провала экспедиции и эвакуации французских войск эмир провел ряд реформ по централизации страны, сопровождавшихся жестокими репрессиями противников — прежде всего непокорных друзских шейхов.

Несколько раз Б. ш. II приходилось оставлять престол (1793, 1794, 1798, 1819), но каждый раз он вновь возвращал себе власть над Ливаном. В 1825 он жестко подавил мятеж друзской знати из Джамбулатов и Арсланов, перебив большую часть своих противников и аннексировав их земельные владения.

В 1831 в Сирию вторглись войска могущественного паши Египта Мухаммеда Али , открыто бросившего вызов османской власти. Б. ш. II выступил на его стороне, в последующие девять лет оставаясь верным вассалом египетского паши. Вместе с египетскими войсками он осаждал Дамаск, Аккру и другие города Сирии, получал дань и контрибуции, однако после создания единого фронта евро­пейских держав (Англия, Австрия, Пруссия, Россия и с 1840 Франция) против Мухаммеда Али был вынужден разделить и невзгоды египетского паши.

В мае 1840 Ливан вновь был охвачен восстаниями, турки и англичане поддерживали повстанцев деньгами и оружием. В Джунии высадились английские и австрийские войска, заняв вскоре главные города побережья. Лишенный египетской поддержки, Б. ш. II вынужден был отречься от престола и отправиться в ссылку на о. Мальта.

Автор статьи: А. М. Родригес.

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