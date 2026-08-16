БАШИЛОВ Семен Сергеевич

Российский историк, издатель древнерусских рукописных памятников.

Из семьи приказного Троице-Сер­гиевой лавры. Окончил духовную семинарию, в 1763 — Московский университет . В 1763—1765 преподавал в семинарии. С 1765 — переводчик в Академии наук .

Первой его работой стал указатель к Радзивилловской летописи XV в. Принимал участие в издании первой части «Русской летописи по Никонову списку» (СПб., 1767), в следующем году издал вторую часть. Подготовил к изданию «Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича, Законы из Юстиниановых книг, Указы дополнительные к Судебнику и Таможенный устав царя и великого князя Ивана Васильевича» (СПб., 1768).

В 1769—1770 перевел на русский язык ряд сочинений французских просветителей — д’Аржанса, Ж. Ф. Мелона, Ш. Монтескье , Ж. Ж. Руссо, Вольтера и др. В 1769 уволен из Академии наук, затем служил в Сенате секретарем 4-го департамента, занимавшегося ведением военных и морских дел.

Авторы статьи: В. Л. Телицын, Е. Н. Телицына.

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