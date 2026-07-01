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БАШ ХАМБА Али
Тунисский адвокат.
Был директором светского коллежа Садыкийа, в 1905 основал просветительское общество его выпускников, с 1907 издавал газету «Le Tunisien», вокруг которой сложилось движение младотунисцев. После запрета движения был выслан в 1912 в Стамбул.
Во время Первой мировой войны вынашивал план создания объединенной Североафриканской республики, пытался поднять с помощью Германии вооруженную борьбу за независимость Магриба.
Автор статьи: М. Ф. Видясова.
© Российская Историческая Энциклопедия
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