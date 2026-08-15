БАСАРГИН Николай Васильевич

Поручик (1821), декабрист и мемуарист, коллежский регистратор (1856).

Из дворян. С 1817 учился в Московском училище колонновожатых, прапорщик квартирмейстерской части (1819). В марте 1820 откомандирован в Тульчин: адъютант начальника Главного штаба 2-й армии П. Д. Киселева (1821), с января 1825 — старший адъютант Главного штаба 2-й армии. В 1820 примкнул к умеренному течению Союза благоденствия. Был одним из учредителей Южного общества, но со второй половины 1821 отошел от активной деятельности.

Арестован в Тульчине 8 января 1826 и приговорен к каторжным работам на 20 лет. Затем срок сокращен до 10 лет. Отбывал каторгу в Читин­ском остроге и Петровском заводе. С 1835 — на поселении в Туринске Тобольской губ. и Кургане. С 1846 служил в канцелярии Пограничного управления сибирских киргизов в Омске, с 1848 — в Ялуторовском земском суде.

По амнистии 1856 возвратился в Европейскую Россию. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

Б. — автор «Записок», одного из значительных произведений декабристской мемуаристки (1856—1857), а также большого количества записок по общественно-политическим вопросам, не опубликованных при жизни.

Сочинения:

Воспоминания, рассказы. Иркутск, 1988;

Воспоминания // Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982;

Записки. Красноярск, 1985.

Автор статьи: П. В. Акульшин.

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