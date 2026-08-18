БАСАНАВИЧЮС Йонас

Литовский общественный и государственный деятель, историк, фольклорист , публицист .

Родился в крестьянской семье. Окончил гимназию в Мариямполе (1873) и медицинский факультет Московского университет а (1879). В 1880—1882 и в 1884—1905 работал врачом в Болгарии. Инициатор издания газеты литовского национального возрождения «Заря», а также редактор ее первых номеров (1883). В мае 1905 вернулся в Литву. Был инициатором созыва и участником Вильнюсского литовского сейма (4—5 декабря 1905), а также одним из авторов меморандума, в котором содержалось требование предоставления Литве права самоуправления и проведения демократических реформ.

Создатель Литовского научного общества (1907), его председатель (1907—1927), а также издатель ежегодника общества «Литовская нация». В 1917—1918 — член, затем — председатель Литовской Тарибы (Совета). Был в числе подписантов Акта, провозгласившего независимость Литвы (16.02.1918).

Б. — автор более 40 научных работ по медицине, этнографии, истории и 140 статей различного характера, собиратель литовского фольклора. Член-корр. болгарских научных и медицинских сообществ.

Сочинения:

Rinktiniai raštai. Vilnius, 1970.

Автор статьи: И. А. Кукушкина.

© Российская Историческая Энциклопедия