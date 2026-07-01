БАСАЕВ Шамиль Салманович

Террорист , участник чеченского конфликта.

В 1991 создал вооруженную группу «Ведено», охранявшую мероприятия сторонников независимости Чеченской республики. В 1991—1993 участвовал в армяно-азербайджанском конфликте (на стороне Азербайджана; смотрите Нагорный карабах ) и в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии.

В 1994—1996 воевал против российских войск в Чечне. 14—19 июня 1995 отряд Б. захватил больницу в г. Буденновск Ставропольского края, взяв заложников, и потребовал прекращения войны.

После возвращения в Чечню возглавил Восточный фронт самопровозглашенной «Чеченской республики Ичкерия». Получил чин бригадного генерала, затем генерала армии ЧРИ. В 1996 стал председателем таможенного комитета ЧРИ. На президентских выборах 1997 в ЧРИ занял второе место, был назначен заместителем председателя правительства ЧРИ. В 1998 был и. о. председателя правительства ЧРИ, в 1998—1999 — заместителем главнокомандующего вооруженными силами ЧРИ.

В 1999 возглавил вторжение в Дагестан. В декабре 1999 — феврале 2000 вместе с А. Масхадовым руководил боями за г. Грозный. (смотрите Контртеррористическая операция на Северном Кавказе 1999-2000 )

В 2002—2006 был одним из лидеров террористического подполья на Сев. Кавказе. Погиб при взрыве грузовика с взрывчаткой.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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