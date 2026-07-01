БАРЗАНИ Мустафа

Деятель курдского национально-освободительного движения 1940—1970.

Дет­ские и отроческие годы Б. прошли в условиях активной повстанческой деятельности племени барзан против давления и бесчинств турецкой администрации. На Б. оказали большое влияние его братья, являвшиеся духовными и светскими вождями племени и выражавшие антибританские настроения.

В 1927 Б. впервые принял участие в антиправительственном восстании в районе Агридага, где борьба курдов носила перманентный характер. В 1931—1932 он участвовал в восстании курдов в районе Барзана и проявил полководческий талант. В 1933 продолжал борьбу на ирак­ско-турецкой границЕ. В 1934 оказался под домашним арестом в Мосуле, затем его выслали в Багдад , потом в Насирию, оттуда в Басру. В 1936 Б. согласился на поселение в Сулеймание, где оставался вплоть до 1943.

Тайно покинув город, в сентябре 1943 Б. возглавил первое барзанское восстание за права курдов, завершившееся в мае 1944. Тогда в результате переговоров правительство обещало открыть курдские школы в Барзане, улучшить социально-экономическое положение района. В феврале 1945 Б. организовал «Комитет свободы» для координации действий демократических сил в Курдистане . Возглавляемое им в 1945 второе курдское восстание ставило цель достижения автономии для курдов в границах Ирака.

Б. стал организатором Демократической партии Курдистана . Затем он вместе со своим отрядом перешел в Иранский Курдистан, где была создана Курдская автономная республика. Б. был назначен главнокомандующим ее ополчением ( милицией ). Получил звание генерала и стал командовать объединенной милицией Курдистана и Азербайджана.

В 1947—1958 Б. жил в изгнании в СССР . Вернувшись из Москвы в Багдад в 1958, он стал организатором курдского автономистского движения. 11 марта 1970 Б. подписал Соглашение (Декларацию) с иракским правительством о признании права курдов на национальную автономию. В 1971 произошло покушение на Б., что отразилось на его отношениях с властями.

После принятия Багдадом закона об автономии Курдистана, который предусматривал проведение курса Совета национального командования, ограничивавшего его полномочия, Б. отверг этот курс и призвал курдов взяться за оружие. Он заручился поддержкой США и Ирана, но в 1975 курды потерпели поражение. Б. скрылся в Иране, затем отправился в США .

Скончался от сердечного приступа. Его тело было перевезено в Иран, затем перезахоронено в Иракском Курдистане.

Автор статьи: О. И. Жигалина.

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