БАРЗАНИ

Род шейхов племени барзан восходит к эмирам Амадии, откуда их прародитель Масуд переехал в деревню Хафнака близ Барзана.

Место, где осели предки рода Барзани, на северном берегу р. Большой Заб якобы называлось Бар Зан (курд. место переселения). Там Масуд женился на местной крестьянке. Его преемником стал сын Саид, затем — внук шейх Таджаддин, который был известным ученым-улемом, собравшим вокруг себя много послушников- мюридов и основавший такийе — обитель Барзан.

Ему наследовал сын шейх Абдуррахман, затем его сын Абдаллах. Последний послал своего сына шейха Абдул Саляма для обучения у великого шейха сейида Тахи Нехри. После кончины отца Абдул Салям возглавил обитель Барзан, умножил число мюридов, основал медресе в Барзане, где было много учеников. Он сохранил связи с сейидом Тахой Нехри. Во время одного из посещений обители шейх Мавлан Халид Накшбанди назначил Абдул Саляма своим преемником и взял его в обитель Нехри к сейиду Тахе, бывшему также его наследником.

Шейх Абдул Салям скончался в 1872. Ему наследовал его сын — шейх Мухаммад, известный своим аскетизмом и набожностью, учившийся у отца. При нем обитель Барзан стала убежищем для всех обездоленных из соседних племен. Это привело к тому, что окрест­ные шейхи подали жалобу осман­ским властям на Мухаммада. Турки посадили его на один год в тюрьму г. Битлиса в Турецком Курдистане , а вскоре после возвращения в Барзан в 1903 шейх Мухаммад умер.

Его преемниками были шейх Абдул Салям, шейх Ахмед, Мухаммад Садык, Бабу и мулла Мустафа Барзани, ставший продолжателем рода Барзан. Первая жена Мустафы Мозбоб происходила также из рода Барзани. Она родила трех сыновей: Обейдуллу (1927—1980), Логмана (1930—1980) и Сабира (1947—1983). Все они погибли в правление Саддама Хусейна. Логман был одним из видных военачальников в стане своего отца. Сабир погиб вместе с 8 тыс. курдов-барзанцев в 1983 в ходе расправы властей над барзанцами за поддержку ими Ирана. Вторая жена Мустафы Барзани, Хафза, также вела происхождение из рода Барзан. У нее был один сын Идрис (1944—1987) и две дочери Камили и Зейкийя. Третья жена М. Барзани, Хемейл, была из племени зебари, соперничавшего с племенем барзан, и пользовалась влиянием среди членов своего рода. Она родила шестерых сыновей: Масуда, Дильшада, Нихада, Сехада, Седада и Вейджиха.

В настоящее время род Барзани возглавляет Масуд Барзани (род. в 1946), президент Курдистанского региона Ирака и лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) , основанной его отцом.

Автор статьи: О. И. Жигалина.

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