БАРЫШНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Россисйский историк. Доктор исторических наук (1997), профессор (1999), заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени Института истории СПбГУ.

Родился 23 апреля 1959 года в Ленинграде в семье военного историка Н.И. Барышникова. В 1982 году окончил исторический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова по кафедре истории Нового и Новейшего времени. В 1980-1990-е годы – сотрудник Дирекции объединения музеев Ленинградской области. В 1989 году под руководством К.К. Худолея защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обострение социально-экономического положения и развитие внутриполитического кризиса в Финляндии в годы Второй мировой войны». С 1993 года – сотрудник кафедры истории Нового и новейшего времени исторического факультета СПбГУ. В 1997 году защитил докторскую диссертацию на тему «От прохладного мира к зимней войне: восточная политика Финляндии в 1930-е годы».С 1999 года – профессор. C 2000 года – член Ученого совета Института истории СПбГУ. С 2003 года заведует кафедрой истории Нового и новейшего времени Института истории СПбГУ. С 2008 года – член Ученого совета СПбГУ.

Автор более 140 научных публикаций. В область научных интересов входят история внешней политики в 20-30-е годов ХХ века, история Второй мировой войны, история скандинавских стран и Финляндии. Действительный член Академии военно-исторических наук, член правления Санкт-Петербургского Совета мира и согласия. Также состоит сопредседателем Центра по изучению скандинавских стран и Финляндии при Санкт-Петербургской Ассоциации международного сотрудничества.

Сочинения

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 2. Происхождение и начало войны. М., 2012. (В соавторстве.)

Вступление Финляндии во Вторую мировую войну. 1940-1942 гг. СПб., 2005.

Вторая мировая война в мировой политике ХХ века: предыстория, история, итоги и уроки. СПб., 2011. (В соавторстве.)

Зимняя война 1939-1940. Кн. 1. Политическая история. М., 1998. (В соавторстве.)

От национальных государств к единой Европе: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI вв. СПб., 2016. (В соавторстве.)

От прохладного мира к зимней войне: Восточная политика Финляндии в 1930-е годы. СПб., 1997.

Рождение и крах «терийокского правительства» (1939-1940 гг.). СПб.-Хельсинки, 2003. (В соавторстве).

Россия и страны Северной Европы: Часть II. Новейшее время. СПб., 2014.

Россия и страны Северной Европы. Часть I. От Средних веков к Новому времени. СПб., 2013.

Финляндия во второй мировой войне. Л., 1985. (В соавторстве.)

Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны. СПб., 2012.

Финны на службе в войсках СС. СПб., 2014.

Suomi II maailmansodassa [фин. Финляндия во второй мировой войне]. Vasa, 1988. (В соавторстве).

Terijoen hallitus. Uusien asiakirjoen kertomaa [фин. Терийокское правительство. Новые документы рассказывают]. Helsinki, 2001. (В соавторстве.)

Yksin suurvaltaa vastassa. Talvisoodan poliittinen historia [фин. Одна против великой державы. Политическая история зимней войны]. Jyvaskyla, 1997. (В соавторстве.)