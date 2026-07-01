БАРЯТИНСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, князь

Сын генерал-адъютанта Анатолия Ивановича Барятинского (1820–1881), из дворян Курской губернии. Получил домашнее образование. 25.8.1862 поступил унтер-офицером на правах вольноопределяющегося в лейб-гвардии Преображенский полк. 6.9.1862 получил звание юнкера. Участник подавления польского мятежа 1863 г. 12.6.1863 получил звание портупей-юнкера. 6.8.1863 произведен в прапорщики. 30.8.1863 произведен в подпоручики. 19.5.1864 назначен состоять при наследнике цесаревиче Николае Александровиче. 19.09.1864 произведен в поручики. 25.5.1865 назначен состоять при наследнике цесаревиче Александре Александровиче. Участник похода в Среднюю Азию 1866 г. 28.10.1866 назначен адъютантом наследника цесаревича Александра Александровича. 30.8.1867 произведен в штабс-капитаны. 30.8.1872 произведен в капитаны. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1877 произведен в полковники. 17.04.1879 назначен командиром лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии батальона. 6.12.1879 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 19.12.1883 произведен в генерал-майоры за отличие по службы с зачислением в запас армейской пехоты и назначением в должность егермейстера Двора его императорского величества и начальником Императорской охоты. 6.11.1889 зачислен на действительную службу с прикомандированием к Императорской главной квартире 6.12.1889 зачислен в Свиту его императорского величества. 24.3.1896 назначен генерал-адъютантом его императорского величества. 8.7.1896 назначен состоять при вдовствующей императрице Марии Федоровне. 13.4.1897 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 6.12.1906 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 12.5.1910 получил звание почетного казака станицы Барятинской Терского казачьего войска. 6.8.1913 назначен шефом 5-й роты лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии полка с оставлением в должности. Скончался в Петрограде. Погребен в семейной усыпальнице в имение Ивановское-Петровское. 18.12.1914 исключен из списков умершим.

Жена (с 1869 г.): дочь коллежского асессора Надежда Александровна (урожденная графиня Стенбок-Фермор) (1847–1920), владела 33000 десятин земли в Полтавской и Воронежской губерниях. Дети: Александр (22.5.1870–8.3.1910), штабс-ротмистр, Анатолий (7.8.1871–17.3.1924), генерал-майор Свиты его императорского величества, Надежда (род. 1872), Владимир (8.12.1874–7.3.1941), лейтенант флота, писатель, Мария (1877–1885), Анна (в замужестве княгиня Щербатова), фрейлина (10.3.1879–1942), Ирина (в замужестве Мальцова) (18.4.1880–1920), Елизавета (в замужестве графиня Апраксина) (15.10.1882–1948).