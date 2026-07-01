БАРТУ Жан-Луи

Француз­ский государственный деятель.

Из семьи мелкого торговца. Получил образование на юридическом факультете университета г. Бордо. С 1886 занимался адвокатской практикой. Одновременно приобщился к журналистике и политической деятельности в рядах правоцентристской партии так называемых умеренных республиканцев. В 1889 был избран от департамента Нижние Пиренеи в Палату депутатов, где проработал до 1922, затем перешел в верхнюю палату парламента (Сенат).

Парламентская деятельность Б. была отмечена принятием при его активном участии целого ряда важных законопроектов , в частности закона об отделении Церкви от государства (1905). Министерская карьера Б. началась в 1894 с поста министра общественных работ. В дальнейшем он возглавлял министерства внутренних дел (1896—1898), затем вновь министерство общественных работ (1906—1909), в 1909—1913 — министерство юстиции.

Б. стал одной из самых влиятельных политических фигур Третьей республики. В марте — декабре 1913 он был главой правительства и по совместитель­ству министром просвещения. Инициировал принятие закона об увеличении срока обязательной военной службы до трех лет, что способствовало укреплению боеспособности французской армии накануне Первой мировой войны .

Победа левых на парламентских выборах 1914, начало войны и гибель на фронте сына побудили Б. временно отойти от политической деятельности, к которой он вернулся в 1917, когда занял пост государственного министра, затем министра иностранных дел в правительстве П. Пенлеве . В 1921—1922 Б. возглавил Военное министерство в правительстве А. Бриана, а в сменившем его правительстве Р. Пуанкаре — министер­ство юстиции. В 1922, после избрания в Сенат, где он примкнул к фракции Республиканский союз, Б. был назначен председателем Репарационной комиссии (до 1926), призванной контролировать выполнение Германией условий Версальского мирного договора 1919 (смотрите Версальская система ).

Возглавлял французскую делегацию на Генуэзской конференции 1922 . В 1926—1929 был министром юстиции в правительствах Пуанкаре и Бриана. После победы нацизма в Германии (1933) и появления угрозы новой войны в Европе Б. становится убежденным сторонником сближения с СССР, чему активно способствует на посту министра иностранных дел Франции (февраль — октябрь 1934).

Был одним из инициаторов принятия Советского Союза в Лигу наций в 1934. В том же году совершил визит в СССР, подготовив почву для заключения в мае 1935 советско-французского договора о взаимной помощи. Ему же принадлежала идея так называемого «Восточного пакта» с участием СССР и стран «Малой Антанты» — как дополнительного инструмента противодействия возраставшей угрозе со стороны нацистской Германии. Последовательные действия Б. по международной изоляции нацистской Германии и фашистской Италии вызывали серьезные опасения в Берлине и Риме. Во время встречи в Марселе югославского короля Александра I Карагеоргиевича Б. и король были убиты хорватским террористом, связанным с германской и итальянской спецслужбами.

Б. был известен не только как политик, но и как авторитетный литературовед, музыковед, страстный библиофил, собиратель редких книг, рукописей и автографов. Ему принадлежат исследования о О. Мирабо, А. Ламартине, В. Гюго, Ш. Бодлере и Р. Вагнере . В 1918 Б. был избран членом Французской академии.

Автор статьи: П. П. Черкасов.

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