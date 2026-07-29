БАРТРАМ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Русский художник, коллекционер, искусствовед, основатель первого в России музея игрушки.

Николай Дмитриевич Бартрам был четвертым ребенком в семье художника-акварелиста Дмитрия Эрнестовича Бартрама. Еще в детстве будущий коллекционер начал овладевать столярным ремеслом: в кабинете отца стояли верстак и токарный станок, на стене висела полка с инструментами, с помощью которых изготавливали игрушки.

Бартрам получил домашнее образование, а в 1889 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но из-за слабого здоровья в 1891 году вынужден был вернуться на родину. Поработав в мастерских художников В.Н. Бакшеева и Н.А. Мартынова, в 1893 году он создал в Семеновке учебную мастерскую игрушечно-столярного производства, которой руководил на протяжении десяти лет. Бартрам выступал и как автор эскизов к игрушкам. Одновременно с этим в нем просыпается интерес к истории игрушки и примитивного искусства разных народов. В этот период Бартрам знакомится с И.Е.Забелиным, руководителем Российского Исторического музея, этнографом В.Н. Харузиной, оказавшими на него большое влияние.

Бартрам изучал историю игрушечных промыслов Московской, Владимирской и других губерний, начал собирать коллекцию игрушек отечественного и зарубежного производства, ездил по России и посещал центры кустарных промыслов. Вместе с игрушками из таких экспедиций художник привозил народные костюмы, предметы быта. Однако особенно Бартрама интересовала резная деревянная игрушка.

Кроме промыслов, Бартрама интересовала и игрушечная промышленность. Для знакомства с ней в 1900 – 1903 годах он предпринял ряд поездок за границу, во Францию, Швейцарию, Германию.

В 1904 году Бартрам снова переехал в Москву, работал художником Московского губернского земства, преподавал в Учебных мастерских кустарного дела. К этому времени у него была одна из лучших коллекций игрушки в России. Его дочь, А.Н. Изергина, так описывала гостиную московского дома: «Деревянная, неполированная, с геометрической резьбой мебель из Семеновской мастерской, тахта, обшитая домотканным сукном, на ней подушки из набойки и китайки; на стенах лубки: «Бабелина – героиня Греции», «Как мыши кота хоронили», «Лестница жизни» и др.; висячие витрина и шкаф с игрушками: сергиевскими, богородскими, вятскими, городецкими, немецкими, японскими и многими другими. Они притягивали нас, детей, как все необычное, сказочное».

С 1904 по 1917 год Бартрам был заведующим художественным отделом Кустарного музея, с 1907 года основал музей образцов с мастерской по производству игрушек, в которой по его эскизам создавали фарфоровых кукол, наряженных в народные костюмы разных губерний России и в одежду по образцам XVI-XVII веков. В эти годы у Бартрама появляется новое увлечение – архитектурная игрушка. Для изготовления ее художник фотографировал особняки, церкви, сам делал архитектурные замеры. Среди созданных по собранным материалам игрушек – «Красные ворота», «Сухарева башня», «Сторожевая башня», «Уголок старой Москвы».

Деятельность Бартрама в Москве получила общественный резонанс. Александр Бенуа писал в журнале «Аполлон»: «Теперь в Москве затеяли спасти производство народных игрушек, ибо, действительно, оно падает, вымирает, теснимое фабричной дешевкой… Бартрам, стоящий во главе этого дела, такой прелестный фанатик идеи, такой труженик, такой знаток, такой художник, ему уже удалось столько сделать, что я не могу не желать ему и дальнейших успехов».

В 1916 – 1920 годах Бартрам был председателем Союза работников декоративного искусства и художественной промышленности, заведующим Комиссии декоративного искусства Коллегии Главмузея Наркомпроса. Являлся членом Комиссии по охране памятников искусства и старины Наркомпроса. Был избран действительным членом Государственной академии художественных наук.

В 1918 году по инициативе Бартрама был открыт Музей игрушки. Первая экспозиция его размещалась в квартире создателя на Смоленском бульваре, 8. В создании музея Бартраму помогали его друзья, мастера-игрушечники Чушкин и Овешков. Большую роль в организации музея играла и вторая жена коллекционера, художница Евдокия Ивановна Лосева (1880 – 1936, урожд. Чижова; ее кисти принадлежит единственный живописный портрет Бартрама, написанный в 1920-е годы).

Музей быстро пополнялся за счет игрушек из дворянских усадеб, царских резиденций, национализированных фабрик и магазинов, от простых граждан. Вскоре возникла необходимость в расширении, и в 1924 году Музею игрушки выделили бывшую усадьбу Хрущевых-Селезневых на Пречистенке. В 1925 году Бартрам представлял свое искусство и свой музей на Международной выставке декоративных искусств и современной художественной промышленности в Париже. В 1930 году Музей был переведен в Загорск. Бартрам до самой смерти оставался его директором.

Понимая историческую и культурную ценность собранных им вещей, Бартрам стремился сделать их достоянием общественности. Всю принадлежавшую ему коллекцию головных уборов Бартрам передал Археологической комиссии Курской губернии. Незадолго до смерти коллекционер передал в дар Музею игрушки основную часть своей коллекции.

Н.Д. Бартрам скончался в Москве 16 июля 1931 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В 1927 году был снят четырехминутный фильм «Приключения болвашки», запечатлевший Н.Д. Бартрама.

Сочинения:

Игрушечный промысел в Московской губернии, в книге: Кустарная промышленность России, т. 1. СПб, 1913.

Музей игрушки. М., 1928 (совместно с Е.С. Овчинниковой).

Избранные статьи. Воспоминания о художнике. М., 1979.