БАРТОЛОМЕЙ Английский

Монах- францисканец , философ, богослов.

Родился, вероятно, в Англии, учился в Оксфордском , затем Парижском университетах . После изучения свободных искусств и теологии, начал преподавать в Париже и Магдебурге. С 1225 — монах-францисканец. По решению капитула Ордена в 1231 отправился в Саксонию для чтения лекций по богословию. Между 1240 и 1250 подготовил пространное сочинение «О свойствах вещей».

Труд Б. А. — энциклопедия, в алфавитном порядке включающая обширные данные из различных областей знания: богословия, философии, астрономии, медицины, географии, геологии, биологии, оптики, метеорологии и др. В 19 книгах трактата, освещающих вопросы устройства макро- и микрокосмоса с точки зрения христианской космологии и антропологии, приведены выдержки из произведений античных ( Аристотель ), латинских (Августин Блаженный, Исидор Севильский ), византийских (Василий Великий), арабо-мусульманских ( Авиценна ) и иудейских (Авицеброн) мыслителей. В книгах 14 и 15, опираясь на сведения Геродота , Плиния Старшего , а также других древних и средневековых авторов, Б. А. оставил подробное описание мира, включающее среди прочего упоминания о станах Кавказа, Прибалтики и Руси.

Сочетание обстоятельности с ясностью и доходчивостью изложения снискало труду Б. А. заслуженное уважение. Трактат «О свойствах вещей» сохранился во множестве рукописей (90) и печатных изданиях (75) на разных языках, оставаясь до начала Нового времени одним из наиболее полных естественнонаучных компендиумов.

Издания:

De Proprietatibus Rerum. Westminster, 1495;

De proprietatibus Rerum. Nüremburg, 1519;

De Proprietatibus Rerum. Londini in Aedibus Thomae Bertheleti Regii Impressoris. Cum Privilegio a Rege indulto. London, 1535;

De rerum proprietatibus. Frankfurt, 1964;

De proprietatibus rerum. V. I. Liber I—IV. Turnhout, 2007.

Дополнительная литература:

Flemming J. Über die Eigenschaften der Dinge: die Enzyklopädie des Bartholomaeus Anglicus in Einer Illuminierten Französischen Handschrift der Universitätsbibliothek der Friedrich-Schiller Universität Jena. Jena, 1982;

Gerling B. «De proprietatibus rerum»: die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus (um 1230) und deren Abschnitte zur Zahnheilkunde. Köln, 1991;

Greetham D. C. The Concept of Nature in Bartholomaeus Anglicus (FL. 1230) // Journal of the History of Ideas. 1980. V. 41. № 4. Р. 663—677;

Lidaka J. G. Bartholomaeus Anglicus in the Thirteenth Century // Pre-Modern Encyclopaedic Texts. Proceedings of the Second Comers Congress. Groningen. 1—4 July. 1996 / Ed. by P. Binkley. Leiden, 1997. P. 393—406.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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