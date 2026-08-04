БАРТОЛОМЕ Христиан

Немецкий филолог-иранист, представитель школы младограмматиков.

Получил высшее образование в области индологии , иранистики и сравнительного языкознания в университетах Мюнхена , Лейпцига и Эрлангена. В 1877 защитил диссертацию в Лейпциге ; в 1879 — абилитационную работу «Диалект гатх» в Галле. С 1880 — доцент, с 1884 — экстраординарный профессор санскрита и сравнительного индоевропейского языкознания в Галле. С 1885 — экстраординарный профессор в Мюнстере, с 1889 — ординарный профессор, заведующий кафедрой в Гиссене, с летнего семестра 1909 — ординарный профессор сравнительного языкознания в Страсбурге, с зимнего семестра 1909 по 1924 — в Гейдельберге.

Автор многочисленных трудов по древнеиранскому языкознанию, в том числе фундаментального «Altiranisches Wörterbuch» (Страсбург, 1904).

Автор статьи: М. Д. Бухарин.

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