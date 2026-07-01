БАРТОЛО ДА САССОФЕРРАТО

Итальянский мыслитель, правовед и политический писатель, глава школы постглоссаторов .

Благодаря стараниям отца Б. да С. получил образование в Перудже и Болонье, преуспев в изучении философии и особенно права (о чем свидетельствует полученная в 1334 степень магистра). Имел практику в Пизе, Болонье и с 1351 — в Перудже. Занимался преподавательской деятельностью (с 1339), являясь, по свидетельству современников, одним из ярчайших лекторов и крупнейших знатоков права своего времени.

Авторитет Б. да С. был настолько велик, что горожане Перуджи в 1356 направили его к императору Карлу IV с целью получения ряда привилегий и льгот.

Вероятно, Б. да С. принял участие в разработке «Золотой буллы» — постановления, регламентировавшего политические отношения в Священной Римской империи , устанавливавшего порядок (время и место) избрания высших лиц государства, их полномочия, обязанности и привилегии. Вскоре после завершения буллы, получив в качестве награды герб, он вернулся в Перужду и скоропостижно скончался.

Перу Б. да С. принадлежит целый ряд сочинений, посвященных различным аспектам правовой (широкую извест­ность получили его «Комментарии к Кодексу Юстиниана») и политической мысли («Трактат о тирании»), философии и геральдике («О знаках и гербах»).

Б. да С. оказал определяющее воздействие на развитие юриспруденции в Зап. Европе (особенно Италии, Испании и Португалии), став лидером постглоссаторов и важным звеном в рецепции римского права в эпоху Средневековья .

Сочинения:

Politica e diritto nel trecento italiano: Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314—1357) con l’edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno» / Ed. D. Quaglioni. Firenze, 1983;

A Grammar of Signs: Bartolo da Sassoferrato’s «Tract on Insignia and Coats of Arms» / Ed. and tr. by O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner. Berkeley, 1995;

Der Richter und die Zeugen: eine Untersuchung anhand des «Tractatus testimoniorum» des Bartolus von Sassoferrato / Ed. S. Lepsius. Frankfurt am Main, 2002.

Дополнительная литература:

Черных А. П. Трактат Бартоло ди Сассоферато «О знаках и гербах» // Средние века. М., 1989. Вып. 52. C. 307—310;

Bartolo da Sassoferrato: Studi e documenti per il VI centenario. Milano, 1962;

Bernabei C. Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi. Kessinger Publishing, 2010;

Calasso F. Bartolo da Sassoferrato. Roma, 1965.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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