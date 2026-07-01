БАРТОЛО ДА САССОФЕРРАТО
Итальянский мыслитель, правовед и политический писатель, глава школы постглоссаторов.
Благодаря стараниям отца Б. да С. получил образование в Перудже и Болонье, преуспев в изучении философии и особенно права (о чем свидетельствует полученная в 1334 степень магистра). Имел практику в Пизе, Болонье и с 1351 — в Перудже. Занимался преподавательской деятельностью (с 1339), являясь, по свидетельству современников, одним из ярчайших лекторов и крупнейших знатоков права своего времени.
Авторитет Б. да С. был настолько велик, что горожане Перуджи в 1356 направили его к императору Карлу IV с целью получения ряда привилегий и льгот.
Вероятно, Б. да С. принял участие в разработке «Золотой буллы» — постановления, регламентировавшего политические отношения в Священной Римской империи, устанавливавшего порядок (время и место) избрания высших лиц государства, их полномочия, обязанности и привилегии. Вскоре после завершения буллы, получив в качестве награды герб, он вернулся в Перужду и скоропостижно скончался.
Перу Б. да С. принадлежит целый ряд сочинений, посвященных различным аспектам правовой (широкую известность получили его «Комментарии к Кодексу Юстиниана») и политической мысли («Трактат о тирании»), философии и геральдике («О знаках и гербах»).
Б. да С. оказал определяющее воздействие на развитие юриспруденции в Зап. Европе (особенно Италии, Испании и Португалии), став лидером постглоссаторов и важным звеном в рецепции римского права в эпоху Средневековья.
Сочинения:
Politica e diritto nel trecento italiano: Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314—1357) con l’edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno» / Ed. D. Quaglioni. Firenze, 1983;
A Grammar of Signs: Bartolo da Sassoferrato’s «Tract on Insignia and Coats of Arms» / Ed. and tr. by O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner. Berkeley, 1995;
Der Richter und die Zeugen: eine Untersuchung anhand des «Tractatus testimoniorum» des Bartolus von Sassoferrato / Ed. S. Lepsius. Frankfurt am Main, 2002.
Дополнительная литература:
Черных А. П. Трактат Бартоло ди Сассоферато «О знаках и гербах» // Средние века. М., 1989. Вып. 52. C. 307—310;
Bartolo da Sassoferrato: Studi e documenti per il VI centenario. Milano, 1962;
Bernabei C. Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi. Kessinger Publishing, 2010;
Calasso F. Bartolo da Sassoferrato. Roma, 1965.
Автор статьи: А. К. Гладков.
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