БАРТОЛЬД Василий Владимирович
Российский востоковед, академик.
Родом из обрусевшей немецкой семьи. Свободно владел русским и немецким, говорил по-французски. В 1887 закончил классическую гимназию с золотой медалью и поступил на факультет восточных языков Петербургского университета по арабо-персидско-турецко-татарскому разряду.
Большое влияние на формирование научных взглядов Б. в годы учебы оказали востоковед Н. И. Веселовский, арабист В. Р. Розен, тюрколог В. В. Радлов и иранист В. А. Жуковский. Б. блестяще закончил университет, получив диплом первой степени. По результатам защиты магистерской диссертации («Туркестан в эпоху монгольского нашествия», 1900) Б. была присвоена степень доктора истории Востока. Вскоре он получил звание экстраординарного, а в 1906 — ординарного профессора Петербургского университета. В 1910 году избран член.-корр., в 1913 — академиком Петербургской академии наук. Б. внес огромный вклад в развитие отечественного востоковедения и исламоведения.
Главные труды (кроме диссертации): «О христианстве в Туркестане в домонгольский период», «История изучения Востока в Европе и в России» и др.
Сочинения:
О христианстве в Туркестане в домонгольский период // Записки Восточного Отдела Императорского Русского Археологического Общества. Т. VIII. 1893—1894;
Образование империи Чингисхана // Записки Восточного Отдела. Т. X. 1896;
Отчет о поездке в Среднюю Азию в 1893—1894 гг. СПб., 1897;
Очерк истории Семиречья // Памятная книжка Семиреченской области. Т. II. Верный, 1898;
Отчет о командировке в Туркестан // Записки Восточного отдела Археологического Общества. Т. XV. 1902 —1903;
Историко-географический обзор Ирана. СПб., 1903;
Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до XVII в. Ташкент, 1902;
О некоторых восточных рукописях в библиотеках Константинополя и Каира // Записки Восточного Отдела. Т. XVIII. 1908;
Обзор деятельности факультета в 1855—1905 гг. // Материалы для истории факультета восточных языков. Т. IV. 1909;
К истории Мерва // Записки Восточного отдела. Т. XIX. 1909;
Персидская надпись на стене Анийской мечети Мануче // Анийская серия. № 5. 1911;
История изучения Востока в Европе и в России. СПб., 1911;
Из прошлого турок. Пг., 1917;
История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925;
Иран: Исторический обзор. Ташкент, 1926;
История культурной жизни Туркестана. Л., 1927;
Киргизы: Исторический очерк. Фрунзе, 1927;
Собрание сочинений. В 9 т. М., 1963—77.
Автор статьи: С. Ю. Серегичев.
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