БАРТОЛЬД Василий Владимирович

Российский востоковед, академик.

Родом из обрусевшей немецкой семьи. Свободно владел русским и немецким, говорил по-французски. В 1887 закончил классическую гимназию с золотой медалью и поступил на факультет восточных языков Петербургского университета по арабо-персидско-турецко-татарскому разряду.

Большое влияние на формирование научных взглядов Б. в годы учебы оказали востоковед Н. И. Веселовский, арабист В. Р. Розен, тюрколог В. В. Радлов и иранист В. А. Жуковский . Б. блестяще закончил университет, получив диплом первой степени. По результатам защиты магистерской диссертации («Туркестан в эпоху монгольского нашествия», 1900) Б. была присвоена степень доктора истории Востока. Вскоре он получил звание экстраординарного, а в 1906 — ординарного профессора Петербургского университета. В 1910 году избран член.-корр., в 1913 — академиком Петербургской академии наук . Б. внес огромный вклад в развитие отечественного востоковедения и исламоведения.

Главные труды (кроме диссертации): «О христианстве в Туркестане в домонгольский период», «История изучения Востока в Европе и в России» и др.

Сочинения:

О христианстве в Туркестане в домонгольский период // Записки Восточного Отдела Императорского Русского Археологического Общества. Т. VIII. 1893—1894;

Образование империи Чингисхана // Записки Восточного Отдела. Т. X. 1896;

Отчет о поездке в Среднюю Азию в 1893—1894 гг. СПб., 1897;

Очерк истории Семиречья // Памятная книжка Семиреченской области. Т. II. Верный, 1898;

Отчет о командировке в Туркестан // Записки Восточного отдела Археологического Общества. Т. XV. 1902 —1903;

Историко-географиче­ский обзор Ирана. СПб., 1903;

Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до XVII в. Ташкент, 1902;

О некоторых восточных рукописях в библиотеках Константинополя и Каира // Записки Восточного Отдела. Т. XVIII. 1908;

Обзор деятельности факультета в 1855—1905 гг. // Материалы для истории факультета восточных языков. Т. IV. 1909;

К истории Мерва // Записки Восточного отдела. Т. XIX. 1909;

Персидская надпись на стене Анийской мечети Мануче // Аний­ская серия. № 5. 1911;

История изучения Востока в Европе и в России. СПб., 1911;

Из прошлого турок. Пг., 1917;

История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925;

Иран: Исторический обзор. Ташкент, 1926;

История культурной жизни Туркестана. Л., 1927;

Киргизы: Историче­ский очерк. Фрунзе, 1927;

Собрание сочинений. В 9 т. М., 1963—77.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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