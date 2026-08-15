БАРТИНИ Роберт Людвигович

Советский авиаконструктор.

Итальянский аристократ, родился в Австро-Венгрии , участник Первой мировой войны , попал в русский плен. В 1921 вступил в Итальянскую коммунистическую партию , после прихода к власти фашистов нелегально эмигрировал в СССР . В 1937 был репрессирован, работал в так называемых «шарашках», освобожден во второй половине 1940-х.

Автор 60 законченных проектов самолетов. Основные работы — в области создания гидросамолетов, летательных аппаратов на основе использования новых принципов, в частности «экранного эффекта».

Автор статьи: Г. Е. Гиголаев.

© Российская Историческая Энциклопедия