В закладки
БАРТИНИ Роберт Людвигович
Советский авиаконструктор.
Итальянский аристократ, родился в Австро-Венгрии, участник Первой мировой войны, попал в русский плен. В 1921 вступил в Итальянскую коммунистическую партию, после прихода к власти фашистов нелегально эмигрировал в СССР. В 1937 был репрессирован, работал в так называемых «шарашках», освобожден во второй половине 1940-х.
Автор 60 законченных проектов самолетов. Основные работы — в области создания гидросамолетов, летательных аппаратов на основе использования новых принципов, в частности «экранного эффекта».
Автор статьи: Г. Е. Гиголаев.
© Российская Историческая Энциклопедия
296