БАРТЕНЕВА Екатерина Григорьевна (урожденная Броневская)

Российская революционерка.

Из дворян. Училась в Екатерининском ин­ституте в Петербурге. Вместе с мужем В. И. Бартеневым отказалась от выкупных платежей, отдала землю крестьянам и поселилась в Петербурге. В 1867 уехала с мужем в Женеву, где сблизилась с М. А. Бакуниным.

В 1869 отошла от идей Бакунина и вместе с Н. И. Утиным основала марксистскую Русскую секцию 1-го Интернационала . Участница Парижской коммуны (1871) .

По возвращении в 1871 в Россию сотрудничала в «Отечественных записках» , «Деле» и других изданиях. В конце 1880-х — начале 1890-х была связана с социал-демократической организацией М. И. Бруснева. Участница 1-го Конгресса 2-го Интернацио­нала (1889). В 1891—1898 жила под гласным надзором полиции в Пскове, с 1898 — в Петербурге.

Автор статьи: А. А. Вершинин.

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