Бартенев Пётр Иванович (1829 - 1912)

Бартенев П. И. (1829—1912) — русский историк, археограф, филолог, библиограф, переводчик, первый биограф А. С. Пушкина, директор Чертковской библиотеки, редактор-издатель исторического журнала «Русский Архив».

Бартенев П.И. происходил из потомственной дворянской семьи, родился в селе Королевщине Липецкого уезда в родовом имении Бартеневка (ныне район г. Липецка). Закончил с золотой медалью Рязанскую гимназию (1847), историко-филологический факультет Московского университета (1851).

В 1852-53 — домашний учитель внуков Д. Н. Блудова. В 1854-58 служил в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел. Результатом его архивных изысканий стали публикации: «Собрание писем царя Алексея Михайловича» (М., 1856) и «Записки Г. Р. Державина, 1743-1812», с примечаниями издателя (М., 1860). В 50-х — начале 60-х участвовал в редактировании журналов «Москвитянин» (1853), «Русская беседа» (1857), сотрудничал в журнале «Библиографические записки» (1858-59, 1861). В целях продолжения образования в 1858-59 совершил поездку по Западной Европе, слушал лекции в Берлине, Париже, Праге. Дважды посетил в Лондоне А. И. Герцена и передал ему для публикации копию «Записок» Екатерины II. В 1859-73 заведовал крупнейшей частной библиотекой Москвы — Чертковской, привёл ее фонды в образцовый порядок и составил полный каталог.

Бартенева по праву считают основателем отечественного пушкиноведения наряду с П.В. Анненковым. Он первым среди современников стал записывать воспоминания очевидцев о любимом им поэте. Его первой публикацией были письма Пушкина к П. В. Нащокину в журнале «Москвитянин» (1851. № 23). В 1853-1855 гг. в «Московских ведомостях» и «Отечественных записках» Бартенев поместил более 30 работ о Пушкине. Пушкинистика на протяжении всей жизни занимать важное место в научно-издательской деятельности.

Бартенев проявил себя как блестящий переводчик: перевёл с немецкого «Историю Германии с древних времен до 1851 года» Кольрауша (1860) и «Историю Сербии» Ранке (1857).

С января 1863 по 1912 Бартенев являлся бессменным редактором-издателем историко-литературного журнала «Русский Архив», где публиковались исторические и литературно-биографические материалы. Более чем пятьдесят лет существования журнала вышло 598 его томов. В качестве дополнения к журналу изданы сборники документов «Осмнадцатый век» (1868-69) и «Девятнадцатый век» (1872), 3 части каталога Чертковской библиотеки (1863-68), а также 40 томов «Архив князя Воронцова».

Бартенев составил библиографические указатели к периодическим изданиям: «Московским литературным и ученым сборникам» (1846-47), «Московскому сборнику» (1852), «Русской беседе» (1856-60), «Москвитянину» (1841-56), «Русскому вестнику» (1856-62), «Библиографическим запискам» (1858-61), изданиям ОИДР (1815-65).

Бартенев состоял членом ряда научных обществ и общественных комитетов: Московского славянского благотворительного комитета (с 1858), ОЛРС (с 1859), Русского исторического общества (с 1867), Московского археологического общества (с 1871), ОЛДП (с 1888).

В 1864 познакомился с Л.Н. Толстым и консультировал его по историческим вопросам во время работы над романом «Война и мир».

В 50-х Бартенев сблизился с идеологами славянофильства А. С. Хомяковым , братьями И. В. и П. В. Киреевскими , семьей Аксаковых, что оказало решающее влияние на формирование общественно-политических взглядов историка. В конце жизни занимал крайне правые позиции, вступил в Союз русских людей .

Похоронен на кладбище Ново-Алексеевского монастыря в Москве. Издание «Русского Архива» было продолжено его внуком П. С. Бартеневым.

Сочинения:

Указатель статей и материалов по истории, словесности, статистике и этнографии России, помещенных в «Москвитянине» за 1841-1853 годы. – М., 1855;

Роспись к содержанию «Русского архива» за первые пятнадцать лет его издания, 1863-1877. – М., 1877;

Пушкин в Южной России, М., 1862, 2 изд., 1914;

Бумаги А. С. Пушкина (А. С. Пушкин: Новонайденные его соч. Вып. 1. М., 1881;

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах, Л., 1925;

Воспоминания П. И. Бартенева (продиктованные им в 1910 г. дочери) // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XIX вв. М., 1991. Т. 1;

О Пушкине. М., 1992.