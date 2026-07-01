БАРТЕЛЕМИ Франсуа Мари

Французский государственный деятель.

Племянник академика, археолога и писателя Ж. Ж. Бартелеми. Дипломат , секретарь французского посольства в Стокгольме (1768—1775) и Вене (1775—1784), поверенный в делах в Лондоне (1784—1791). В 1791, отказавшись стать послом в Великобритании или министром иностранных дел, отправлен послом в Швейцарию.

Б. был единственным послом Франции, который, получив полномочия от Людовика XVI, сохранил их при диктатуре монтаньяров . Помогая и в Лондоне, и в Швейцарии эмигрантам, он не раз обвинялся во Франции в симпатиях к монархии, но не был отправлен в отставку, поскольку было важно сохранять хорошие отношения со швейцарскими кантонами. Б. — один из главных творцов Базельских мирных договоров (1795) , успешно провел переговоры об освобождении дочери Людовика XVI (1795), вел переговоры о мире с Австрией (1796). Заслужил прозвище «миротворец».

В 1797 — член Директории , но проявил себя мало, не пользуясь расположением коллег. При перевороте 18 фрюктидора (1797) арестован как роялист, лишен поста и сослан в Гвиану. Летом 1798 бежал на индейской пироге в британские владения, с 1 июля 1799 находился в Англии. Присоединился к эмигрантам и присягнул Людовику XVIII . С 1800 был на службе у Консулата, сенатор. Возглавлял делегацию Сената, предложившую Наполеону Бонапарту пожизненное консульство (1802).

Б. утверждал, что он единственный из Сената проголосовал против учреждения империи (1804). В 1808 получил титул графа империи . В 1814 как председатель Сената объявил о низложении Наполеона. При Реставрации входил в комиссию по редактированию Хартии, член Тайного совета, пэр Франции, министр, маркиз (1818).

Сочинения:

Mémoires de Barthélemy: 1768—1819. Paris, 1914;

Mémoires de Barthélemy sur la révolution suédoise de 1772 // Revue des études historiques. Juillet — décembre 1937;

Papiers de Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, 1792—1797. 6 V. Paris, 1886—1894, 1910.

Автор статьи: Д. Ю. Бовыкин.

© Российская Историческая Энциклопедия