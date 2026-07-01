БАРТЕЛЕМИ Доминик

Французский историк- медиевист .

Закончил Высшую нормальную школу в 1976. После службы в армии — ассистент, затем доцент в университете Париж-IV (1978—1992), профессор университета Париж-XII (1992—2000), с 2000 — профессор университета Париж-IV. С 1994 также директор исследований в Практической школе высших исследований.

Учился у Ж. Ф. Лемаринье, Ж. Дюби, П. Тубера. Представил дисссертацию 3-го цикла о сеньории Куси в XI—XIII вв. (Париж-IV, 1984), докторскую диссертацию по социальной истории графства Вандом в XI—XIV вв. (там же, 1993). Оспорил тезис Ж. Дюби и других сторонников теории «феодальной революции» X—XI вв., показав значительную преемственность между социальным строем каролингской и посткаролингской эпох, а также важность перемен, произошедших в обществе ок. 900 и 1100.

Сфера интересов: история знати и рыцарства, история серважа, война как феномен средневекового общества, феодальные институты, история движения за «Божий мир», история верований, в том числе веры в экзорцизм и другие чудеса, юридическая антропология (месть, ордалии, клятва, приговор), историография.

Сочинения:

Les deux âges de la seigneurie banale. Pouvoir et société dans la terre des sires de Coucy (milieu XI — milieu XIII siècle). Paris, 1984;

L’ordre seigneurial, XI—XII siècle. Paris, 1990;

La société dans le comté de Vendôme, de l’an mil au XIV siècle. Paris, 1993;

La mutation de l’an mil a-t-elle eu lieu? Paris, 1997;

L’an mil et la paix de Dieu. La France chrétienne et féodale, 980—1060. Paris, 1999;

Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale. Paris, 2004;

La chevalerie. De la Germanie antique à la France du XII siècle. Paris, 2007.

Автор статьи: И. С. Филиппов.

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