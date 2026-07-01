БАРСУКОВ Александр Платонович

Российский историк, геральдист и генеалог, брат историка и археографа Н. П. Барсукова и историка и библио­графа И. П. Барсукова.

Окончил Воронежский кадетский корпус (1860), служил в Финляндском драгунском полку (1860—1863), затем в Отдель­ном Корпусе пограничной стражи (1865—1869). В 1869 вышел в отставку в чине поручика . С 1871 — помощник секретаря, с 1872 — секретарь 1-й экспедиции департамента герольдии Сената. С 1872 — секретарь Синода.

С 1886 — член Гербового отделения департамента герольдии Сената, с 1887 — его управляющий. Член-корр. Общества любителей духовного просвещения (с 1881), член Русского археологического общества (с 1882), Общества истории и древностей российских (с 1883), Археографической комиссии (1883—1909) и др.

Изучал историю русского дворянства .

Автор трудов «Род Шереметевых» (Т. 1—8, 1881—1904), «Рассказы из русской истории XVIII в. по архивным документам» (1885), «Обзор источников и литературы русского родословия» (1887) и др. Б. принадлежит публикация «Десятни Пензенского края. 1669—1696» (1897) и справочного пособия «Воеводы Московского государства XVII века» (1897).

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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