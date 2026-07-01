БАРСОВ Елпидифор Васильевич

Российский фольклорист , собиратель и исследователь древнерусской письменности .

Окончил Петербургскую духовную академию (1861). Преподавал в Олонецкой духовной семинарии. С 1870 — помощник зав. Отделом древних рукописей Румянцевского музея в Москве, с 1883 — хранитель, затем библиотекарь Дашковского этнографического музея. Член Общества любителей русской словесности (1870), секретарь Московского общества истории и древностей россий­ских (МОИДР) (1870—1907) и редактор «Чтений ОИДР».

Исторические взгляды Б. сложились под влиянием идей славянофилов. В 1860-х он познакомился с П. Н. Рыбниковым и начал собирать фольклор. Записал от сказительницы И. А. Федосовой причитания и издал в трех томах («Причитания Северного края», 1872—1886). Ввел причитания в научный оборот как жанр народной поэзии.

Написал труды по этнографии, истории и археологии Русского Севера: «Петр Великий в народных преданиях Северного края» (1872), «Северные предания о древнерусских князьях и царях» (1879).

Основной труд: «Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси» (Т. 1—3, 1887—1889). Б. также собирал древние акты и рукописи. К началу XX в. его коллекция документов по старообрядчеству, истории раскола и другим темам насчитывала более 1500 рукописей (ныне находится в ГИМе и Государственном литературном музее).

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

© Российская Историческая Энциклопедия